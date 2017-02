In Treuchtlingen wurde geklaut und verbogen

"An- und davongefahren" sowie "Ladung schlecht gesichert" lauten weitere Meldungen - vor 5 Minuten

In der Nacht zum Freitag zwischen 22 und 6.30 Uhr haben Unbekannte das hintere Kennzeichen eines in einer Hofeinfahrt in der Treuchtlinger Kanalstraße geparkten Autos abgerissen und gestohlen.

In derselben Nacht zwischen 19 und 7 Uhr wurde zudem das vordere rechte Scheibenwischergestänge eines in einem Hof in der Gottfried-Keller-Straße abgestellten Wagens verbogen. Schaden: rund 50 Euro. Auf den oder die Täter hat die Polizei bislang in beiden Fällen keine Hinweise und bittet deshalb eventuelle Zeugen, sich unter Telefon 09142/96440 zu melden.

An- und davongefahren

URSHEIM – Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag bis etwa 2.15 Uhr ein in Ursheim gegenüber dem Friedhof geparktes Auto angefahren und erheblich beschädigt. Dem 18-jährigen Besitzer des Wagens entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Während der Verursacher wegfuhr, blieben Teile seines Fahrzeugs an der Unfallstelle zurück und konnten von der Polizei sichergestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge fand in Ursheim am Freitagabend eine größere Geburtstagsfeier statt. Einer der Gäste könnte der Unfallflüchtige gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Ladung schlecht gesichert

TREUCHTLINGEN – Ein auf der B 2 liegender Küchenschrank hat die Treuchtlinger Polizei am Samstagmittag beschäftigt. Ein Verkehrsteilnehmer machte die Beamten gegen 12.15 Uhr darauf aufmerksam. Diese räumten das Möbelstück von der Straße. Etwa zwei Stunden später kontrollierte eine Streife ein Fahrzeuggespann, auf dessen Anhänger sich ebenfalls Küchenmöbel befanden. Da diese baugleich waren, konnten die Ordnungshüter den Fahrer als Besitzer des verlorenen Schranks überführen. Der 63-jährige Treuchtlinger muss sich nun wegen unzureichend gesicherter Ladung verantworten.

pm