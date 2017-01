In Treuchtlinger Lokal gestänkert

Außerdem: "Spiegel abgefahren" und "In Holzstoß gekracht" - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am frühen Samstagmorgen hat sich ein 30-jähriger Weißenburger eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs eingehandelt.

Der Mann war zuvor wegen ungebührlichen Verhaltens aufgefallen und wurde vom Gastwirt aufgefordert, das Lokal zu verlassen – was der Weißenburger jedoch ignorierte. Treuchtlinger Polizisten erteilten dem Mann schließlich gegen 3 Uhr einen Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Spiegel abgefahren

TREUCHTLINGEN – Am Freitag gegen 20.50 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Auto in der Treuchtlinger Hauptstraße unterwegs, als ihr ein Wagen entgegenkam und ihren Außenspiegel abbrach. Der unbekannte Fahrzeugführer machte sich davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Telefon 09142/9644-0.

In Holzstoß gekracht

AUERNHEIM – Am Sonntagnachmittag ist ein 22-Jähriger mit seinem Auto in einen Holzstoß gekracht. Der junge Mann war gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Degersheim und Auernheim unterwegs, als er auf schneebdeckter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor, berichtet die Polizei. Das Auto schleuderte in eine Wiese, auf der Holzstämme gelagert waren, rutschte über einen der Stöße hinweg und kam auf der Beifahrerseite zwischen zwei weiteren aufgeschichteten Holzstößen zum Liegen. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro.

pm