In Wettelsheimer Wohnhaus eingeschlichen

Mutmaßliche Diebin jagte älterem Mann einen Schrecken ein - Teuere Unachtsamkeit an der Heusteige - Flüchtiger Fahrer gesucht - vor 42 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die Treuchtlinger Polizei warnt vor einer "Einschleichdiebin", die am Donnerstag in ein Wohnhaus in Wettelsheim eingedrungen ist. Teuer zu stehen kam einem Autofahrer außerdem seine Unachtsamkeit beim Abbiegen an der Heusteige. Für einen weiteren Unfall sucht die Polizei noch Zeugen.

Eine mutmaßliche "Einschleichdiebin" treibt offenbar in Wettelsheim ihr Unwesen und hat dem Bewohner eines Hauses an der Rohrach einen gehörigen Schrecken eingejagt. Der schon ältere Mann war am Donnerstag (27. April) gegen 15.30 Uhr allein in seiner Küche, als ihm aus einem anderen Zimmer eine junge Frau entgegenkam, an ihm vorbei zur Haustür rannte und verschwand. Offenbar hatte sie das Gebäude durch die unversperrte Hintertür betreten. Gestohlen wurde nichts. Die Frau ist dem Bewohner zufolge 25 bis 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank. Sie sah westeuropäisch aus, redete aber in einer unverständlichen Sprache. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter Telefon 09142/96440 zu melden.

Teuere Unachtsamkeit

Rund 6000 Euro Schaden sind am Donnerstagmorgen bei einem Unfall an der Einmündung der Staatsstraße 2217 in die Staatsstraße 2230 bei Treuchtlingen entstanden. Ein von Möhren kommender Autofahrer nahm einem Lastwagenfahrer die Vorfahrt, der Richtung Heusteige unterwegs war. Verletzt wurde niemand.

Unfallzeugen gesucht

In der Zeit von Samstag bis Donnerstag, 22. bis 27. April, hat ein Unbekannter ein in der Gunzenhausener Straße in Treuchtlingen geparktes Auto angefahren. Der Verursacher hinterließ an der hinteren Stoßstange des Opels einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09142/96440 entgegen.

pm