Instagrammer erkunden Schloss Möhren

Schlossherrin hatte die Online-Gemeinschaft nach Treuchtlingen eingeladen - vor 1 Stunde

MÖHREN - Das Fotonetzwerk "Instagram" erfreut sich steigender Beliebtheit. Am Samstag erkundeten Fotofans das Schloss in Möhren und zeigten, was sie können.

Das Schloss Möhren war ein Treffpunkt des World Wide Instagram Meetings. © privat



Das Schloss Möhren war ein Treffpunkt des World Wide Instagram Meetings. Foto: privat



Eingeladen zum weltweit an mehreren Orten stattfindenden #wwim15 - die Abkürzung steht für world wide instagram meeting - hatte Schlossherrin Sandra de Greeff, die selbst als @schlossmoehren bei Instagram aktiv ist. Für die Teilnehmer, die sich vorher über die Plattform bewerben mussten, öffnete de Greeff private Räume, den Dachboden und die mittelalterliche Scheune.

Die Fotos gibt es unter https://www.instagram.com/explore/tags/instacastlewalk/ zu sehen, einige Aufnahmen präsentieren wir hier (eingebettet von der Instagram-Seite):

/ INSTAMEET / In about a hour we start the #wwim15_infranken #wwim15 #instameetamSchloss Check my story for more #instaCastleWalk #igersmeetamSchloss Ein Beitrag geteilt von Sandra de Greeff (@schlossmoehren) am 25. Mär 2017 um 1:50 Uhr