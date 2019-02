„Integration ist nicht gleich Harmonie“

Mediator Karl-Heinz Bittl beleuchtete in Treuchtlingen kulturelle Missverständnisse und Konflikte - vor 20 Minuten

TREUCHTLINGEN - Wie funktioniert Integration? Muss man die Verschiedenartigkeit von Kultur und Werten akzeptieren, auch wenn sie im Konflikt mit den eigenen Regeln stehen? Oder müssen sich Menschen anderer Herkunft und Prägung bis zur Selbstverleugnung anpassen?

In manchen Schulklassen, mit denen Karl-Heinz Bittl arbeitet, spricht kein Kind Deutsch, einige aber bis zu acht Fremdsprachen. Genauso vielfältig ist die kulturelle Prägung der Schüler, was zu Konflikten führt. Dass diese nicht totgeschwiegen, sondern benannt werden müssen, machte der Oberasbacher Mediator bei seinem Workshop in Treuchtlingen deutlich. © Monika Skolimowska/dpa



Diese Fragen implizieren schon, dass es nicht so einfach ist. Denn Menschen in aller Welt leben nicht nur unterschiedlich, sie denken und kommunizieren auch unter verschiedenen Grundannahmen. Was dem einen selbstverständlich erscheint, irritiert oder kränkt den anderen. Dagegen hilft nur eines: Differenzen offen ansprechen, klare Ansagen machen. Das zumindest sagt Karl-Heinz Bittl, Konfliktberater und Leiter des Europäischen Instituts für Conflict-Culture-Cooperation. Auf Einladung des Vereins für interkulturelle Begegnung „So fremd? So nah?“ und der Katholischen Erwachsenenbildung war er zu Gast im Treuchtlinger Kulturzentrum Forsthaus

Anhand zweier Spiele – der von ihm selbst entwickelten „Integrationsmatrix“ und des Kartenspiels „More than one story“ (sinngemäß: „Eine Geschichte, mehrere Versionen“) – verdeutlichte Karl-Heinz Bittl (rechts) im Treuchtlinger Kulturzentrum Forsthaus die Tücken der Kommunikation vor unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. © Patrick Shaw



Hätte Angela Merkel vor den Schicksalstagen im September 2015 ein Seminar bei Bittl besucht, sie hätte heute vielleicht mehr Unterstützer für ihre damalige Entscheidung und Zuwanderungspolitik. Ob die Bundeskanzlerin die Grenzen – wie manche es darstellen – „geöffnet“ oder nur bei faktisch offenen Grenzen gewohnte Mechanismen außer Kraft gesetzt hat, spielt in Bittls Augen letztlich keine Rolle. Dem gelernten Werkzeugmacher sowie studierten Sozialpädagogen, Soziologen, Psychologen und Philosophen, der seit über 40 Jahren in der freiberuflichen Konfliktberatung und Friedensarbeit tätig ist, kommt es vielmehr auf die richtige Erklärung an.

„Regeln und Sanktionen sind eine wichtige Ebene des menschlichen Zusammenlebens“, sagt Bittl. Eine zweite ist die Kultur. Sie bestimmt unter anderem, wie wichtig es den Menschen ist, dass Regeln auch eingehalten und Verstöße geahndet werden. „In manchen Ländern hängt ein Bußgeld im Straßenverkehr zum Beispiel weniger vom Tempo, als von der Schönheit der Fahrerin ab“, verdeutlicht der Oberasbacher augenzwinkernd.

Eine dritte Ebene sind Bittl zufolge die Werte, die im Grunde weltweit ähnlich seien und sich an den universellen Menschenrechten orientieren. Ihr Gewicht verändere sich aber mit der Zeit, und der Mensch scheitere auch oft an ihnen. So erlebe Europa gerade in Folge der Flüchtlingsdebatte einen merklichen Bedeutungsverlust der Menschenrechte zugunsten einer individualistischen Beliebigkeit.

Humanität vor Gesetz? „Ja, aber man muss es erklären“

Das hätte nach Bittls Ansicht nicht sein müssen: „Die Öffnung Deutschlands für die Flüchtlinge aus Ungarn war ein Regelverstoß um der Humanität willen. Das darf sein, dafür muss man sich nicht entschuldigen. Aber man muss es den Menschen erklären.“ Erst dieses Versäumnis ermögliche es nun Gruppen wie der AfD, die Höherwertigkeit bestimmter Werte gegenüber nationalen Regeln in Frage zu stellen. „Das hat nichts mit den Flüchtlingen zu tun, sondern ist ein Bruch in unserem Grundsystem“, so der Konfliktberater.

Weitere gewichtige Aspekte des Miteinanders sind nach Worten des Referenten Rituale (vom Händeschütteln bis hin zu Feiertagen), die Gesellschaftsstruktur sowie die Persönlichkeit des Einzelnen. Auch sie können verbindend oder ausgrenzend wirken, blindlings vorausgesetzt oder komplett missverstanden werden.

So seien die Franken beispielsweise in Sachen Wahrheit (ein Wert) und deren Kommunikation (Ebene der Kultur) eher „negativ explizit und positiv implizit“. Will heißen: Der Franke sagt gnadenlos, was ihm nicht passt, während bei Lob das allgegenwärtige „Bassd scho‘“ reicht. In anderen Kulturen wäre es dagegen ein großer Fauxpas, Kritik unverblümt anzusprechen, und eine Respektlosigkeit, nicht auch den kleinsten Erfolg über den grünen Klee zu loben. Nichtsdestotrotz hat die Wahrheit dort einen ebenso hohen Stellenwert.

Gleiche Werte, unterschiedliche Verhaltenskultur

Anderes Beispiel: Verlässlichkeit. „Für die einen ist es verlässlich, auf die Minute pünktlich mit dem Meeting anzufangen, für die anderen, so lange zu warten, bis alle Teilnehmer da sind“, verdeutlicht Bittl. Beide Verhaltensweisen seien keineswegs per se unhöflich oder Zeichen fehlender Werte, ihre Deutung sei jedoch abhängig von der Kultur sowie von gesellschaftlichen Regeln und Ritualen. „Kulturdifferentes Verhalten heißt deshalb, nachzufragen“, betont Bittl. „Das Dilemma lässt sich nicht lösen, weil wir so geprägt sind. Wir müssen es aushalten, aber benennen, um den anderen nicht zu kränken. Das ist wie bei einem Rechtshänder, der mit Links zu schreiben versucht. Es geht, ist aber mühselig.“

Für das Thema der Integration ist diese Erkenntnis entscheidend. Denn daraus folgt zweierlei. Erstens gibt es laut Karl-Heinz Bittl keine „nationale Kultur“. Kulturprägend sei viel mehr als nur die durch Regeln und Struktur gekennzeichnete Nation, die gerade in Deutschland ohnehin erst seit dem 19. Jahrundert bemüht werde, um Abgrenzungen zu rechtfertigen. Bis heute habe Deutschland nicht einmal die Sprache als gemeinsamen kulturellen Nenner (neben Deutsch sind in der Lausitz Sorbisch und in Schleswig-Holstein Dänisch anerkannte Amtssprachen). „Genauso heterogen sind auch die Migranten aus Nordafrika oder dem Nahen Osten“, so Bittl.

Zum anderen bewege man sich bei der interkulturellen Kommunikation und Integration stets zwischen zwei Extremen: „Was uns verbindet“ und „Was mir eigen ist“. Wer nur den verbindenden Aspekten folgt, also Werte und Gesetze seines Umfelds komplett übernimmt, ende in totaler Anpassung und verliere seine Kultur und Identität. Wer dagegen nur die eigene Prägung zum Maßstab nimmt, ziehe sich zurück, bilde Parallelgesellschaften und grenze aus bis zum Rassismus.

Anpassung oder eigene Regeln? „Beides gleichzeitig.“

Integration ist nach Karl-Heinz Bittls Auffassung dagegen „ein Maximum an Anpassung und gleichzeitig ein Maximum an eigenen Regeln“. Dass das nicht einfach ist und Zündstoff birgt, ist offensichtlich. Dennoch gelte es, genau diese Konflikte zu benennen und auszutragen, denn „Integration ist nicht gleich Harmonie“. Für eine gelingende Integration müss­ten unterschiedlich geprägte Menschen also aufeinander zugehen und einander ihre Weltsicht verständlich machen, ohne sie dabei aufzugeben. Es gehe nicht darum, dass eine Auffassung am Ende als „Sieger“ dasteht, sondern ums gegenseitige Verstehen.

Ein Freibrief, um unwidersprochen oder -gestraft gegen geltende Gesetze verstoßen zu dürfen, ist das laut Bittl freilich nicht. Denn nur deren Wertigkeit und Deutung seien kulturabhängig, nicht jedoch die Einhaltung, die überall auf der Welt gesellschaftlicher Minimalkonsens ist. „Gültigkeit und Akzeptanz des regionalen Rechts ist Basis der Integration und hat nichts mit Kultur zu tun“, so Bittl entschieden. „Wenn wir das nicht umsetzen, drohen Verwahrlosung und Verelendung.“

Die Umsetzung sei indes gar nicht so schwierig: „Wir müssen es nur erklären.“ So habe es zum Beispiel vor 30 Jahren auch in Deutschland Hinweisschilder gebraucht, um die Leute an die Mülltrennung zu gewöhnen. Heute sei sie selbstverständlich – und das werde sie auch für Zuwanderer, wenn ihnen die Einheimischen immer wieder die Gründe dafür erläutern. „Damit schaffe ich Integration“, so Karl-Heinz Bittl.

