Ist Laborfleich die Zukunft der Ernährung?

Metzgermeister Florian Geißelmeier über Fleischgier und Sattwerden - vor 15 Minuten

TREUCHTLINGEN - Fleisch aus dem Labor, das muss für einen gestandenen Metzgermeister wie ein Gruselfilm klingen. Für Florian Geißelmeier von der gleichnamigen Treuchtlinger Metzgerei ist das noch schwer vorstellbar – und trotzdem „vielleicht die Zukunft“.

Schlecht fürs Klima: 70 Milliarden Tiere sterben jedes Jahr für die Fleischindustrie, Rinder sind dabei besonders umweltbelastend. © Maurizio Gambarini/dpa



Fleisch produzieren, ohne Tiere zu töten? Nicht nur Google-Mitgründer Sergey Brin, auch Milliardäre wie Bill Gates und Richard Branson investieren in tierleidfreies Fleisch aus der Retorte. Dass Zellfleisch keine ferne Zukunftsmusik ist, zeigte jüngst eine Diskussion im Rahmen der „Veggienale“ in Nürnberg. Laut den Experten könnte man das Produkt schon in wenigen Jahren im Supermarkt finden. Für Landwirtschaft, Viehzucht und Metzgerhandwerk hätte das tiefgreifende Auswirkungen – auch in gerade im ländlichen Altmühlfranken, worüber wir mit Metzgermeister Florian Geißelmeier sprachen.

Metzgermeister Florian Geißelmeier. © Patrick Shaw



Fleisch aus Zellkulturen, ist das für Sie und Ihre Kollegen ein Thema?

Florian Geißelmeier: Nein, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Für uns Metzger wäre das aber schon eine schwierige Entwicklung. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man damit die vielen unterschiedlichen Arten und Konsistenzen von echtem Fleisch imitieren kann.

Was halten Sie einer Zukunft ohne tierisches Fleisch?

Geißelmeier: Bei uns in Deutschland hat Fleischessen viel mit Genuss zu tun. Aber in vielen anderen Ländern geht es vor allem um einen Aspekt: Sattwerden. Das ist bei der Menge an Menschen auf der Welt eine große Herausforderung, die man auch zunehmend in der brutal exzessiven Landwirtschaft sieht. Das kann nicht ewig so weitergehen, und vielleicht ist Fleisch aus dem Labor da die Lösung.

...und auch die Möglichkeit, unsere exzessive Gier nach Fleisch zu befriedigen?

Geißelmeier: Ja, aber dieses Thema gäbe es ohne unseren extremen Wohlstand gar nicht – und es ändert sich bereits wieder. Während des Aufschwungs nach dem Krieg waren die Leute ungeheuer hungrig nach Fleisch. Aber allein in den 17 Jahren, die ich in unserem Betrieb bin, ist schon viel passiert in Richtung bewussterer Fleischkonsum. Zum Beispiel kaufen die Leute immer weniger Wurst, vor allem im Sommer. Und wer Obst und Gemüse im Supermarkt kauft, weiß meist auch nicht, mit wie vielen Pestiziden und unter welchen menschlichen Bedingungen es produziert wurde. Es geht also nicht allein ums Fleisch – ich denke, man müsste eigentlich mit allen Dingen bewusster umgehen.

Würden Sie selbst In-vitro-Fleisch essen oder verarbeiten?

Geißelmeier: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht schon. Kein Metzger hat eine Mordsfreude daran, ein Tier zu töten. Das ist eher der unschöne Teil dieses Berufs. Im Moment kann ich es mir zwar noch nicht wirklich vorstellen, Laborfleisch statt echtem Fleisch zu essen oder zu verarbeiten. Aber vieles ändert sich heute sehr schnell, und was wir vor 20 Jahren noch für unmöglich gehalten haben, ist heute ganz normal.

