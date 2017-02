Ivica Olic besucht Löwen-Fans in Dietfurt

DIETFURT - Wenn sich die Löwen-Fanclubs der Region 11 treffen, dann ist immer für prominenten Besuch gesorgt. Diesmal war einer der neuen Leistungsträger des Traditionsvereins zu Gast und stand den Fans Rede und Antwort: Ivica Olic.

Ein Andenken vom großen Idol: Nach der Fragerunde gab Ivica Olic (Mitte) noch jede Menge Autogramme. Fanclub-Chef Herbert Neuwerth (links) half dabei. Foto: Hubert Stanka



Der kroatische Nationalspieler, der im Sommer 2016 vom HSV nach München gewechselt ist, hätte sich keinen besseren Termin für seinen Abstecher nach Franken aussuchen können. Tags zuvor hatten die leidgeprüften „60er“ mit 2:1 gegen Fürth gewonnen, wobei Olic einen Elfmeter verwandelt hatte. Das war Balsam auf die geschundenen Fan-Seelen – unter denen der Dietfurter Fanclub Jura-Süd einer der ­aktivsten und treusten ist.

Obwohl an diesem Tag ausgesprochen schlecht zu Fuß, hatte es sich der Stürmer nicht nehmen lassen, zu dem Regionaltreffen in die Dietfurter Dorfschule zu kommen. Dort warteten knapp 100 Fans auf ihr Idol. Angereist waren auch Vertreter der Nachbarclubs aus Donauwörth, Rauenzell, Stopfenheim, Rupertsbuch, Dollnstein, Blindheim und Waltershofen. Neben dem geselligen Beisammensein stand dabei vor allem der persönliche Kontakt zum Spieler im Vordergrund.

„So einen wie dich bräuchten wir zwölf Mal in der Mannschaft“, lobte Dietfurts Fanclub-Chef Herbert Neuwerth, der die Interviewrunde eröffnete. Es folgten viele Fragen, die Olic ausgesprochen offen beantwortete.

Ob es ihm denn bei den 60ern gefalle, wollte ein Fan zum Beispiel wissen. Er habe vor seiner Verpflichtung nur wenig über die Löwen und deren Geschichte gewusst, gab der 37-Jährige zu. In der Saison zuvor habe er schon überlegt, ganz aufzuhören, vor allem, weil er mit dem Trainer in Hamburg nicht zurechtgekommen sei. Dann sei jedoch der Anruf von den 60ern gekommen. Und Lust zum Spielen habe er schon noch gehabt. So ließ sich Olic letztlich von den Plänen des Clubs überzeugen, mit „Qualität“ eine neue Mannschaft aufzubauen.

Ziel am Horizont: erste Liga

Ivica Olic ist dabei ein wichtiger Baustein. Er verfügt über einen riesigen Erfahrungsschatz, stand bereits bei internationalen Spitzenclubs wie ZSK Moskau oder den Bayern unter Vertrag. Diese Erfahrung hat ihn auch gelehrt, dass eine Mannschaft wachsen muss. „Man kann nicht alles kaufen“, so Olic zu den Fans in Dietfurt, die er um Geduld bat. „Wie wir jetzt trainieren, gibt Hoffnung.“ Es werde bei den 60ern sicher bald besser laufen, und „eines Tages werden wir wieder in der ersten Liga spielen“.

Ob es normal sei, dass er am Tag nach einem Spiel so humpele, und ob er dann wieder spielen könne, fragte ein anderer Fan. Olic war zuvor kaum aus dem Auto gekommen. „Ja, morgen geht es wieder besser“, versicherte dieser. Er habe ein paar Stunden zuvor eine Spritze bekommen.

Neuer Trainer macht Hoffnung

Auch eine Einschätzung zum neuen Löwen-Trainer Vítor Pereira sollte der Spieler abgeben. Olic ließ keine Zweifel aufkommen, dass er voll hinter ihm und seiner Erfahrung stehe, schließlich habe Pereira Topclubs wie den FC Porto trainiert. Der neue Trainer fordere von allen Spielern, dass jeder das gibt, was er kann. Vor einigen Tagen habe es vier Neuverpflichtungen gegeben. Dies sei wichtig für das von Pereira geforderte Spielsystem.

Der Kroate beantwortete auch viele sehr persönliche Fragen. Wie er sich bei einem Elfmeter fühle, wie er mit Konkurrenz in der Mannschaft umgehe, und wie er seine Mitspieler einschätze, lauteten nur einige davon. Olic erwies sich dabei als offen, geradlinig und als ausgesprochener Teamplayer – was ihm die Fans dankten.

Eine kritische Frage war, ob der Stürmer, der im vergangenen Oktober immerhin auch wegen verbotener Wetten mit einer Sperre belegt worden war, nachvollziehen könne, was den Fans ihr Verein bedeute. Olic räumte ein, dass die Löwen in dieser Beziehung sehr speziell seien. Es werde sehr schnell Kritik laut. Schuld daran sei aber vor allem der Verein, weil er in den vergangenen Jahren nicht auf dem richtigen Weg gewesen sei.

„Wir brauchen alle zusammen Geduld“, so der Topspieler. Jetzt habe der Verein super Trainingsplätze, erhalte einen neuen Kraftraum, und es gebe viel neues Potenzial. Langsam gehe es aufwärts. Olic gab sich zuversichtlich, dass die Löwen in ein oder zwei Jahren aufsteigen werden. Schon in wenigen Wochen werde der Kader auf einem wesentlich höheren Niveau spielen.

Natürlich musste Ivica Olic nach der Fragerunde noch jede Menge Autogramme geben. Mit dem Kampfschrei „Einmal Löwe – immer Löwe!“ entließen ihn die Dietfurter Fans und ihre Gäste schließlich.

Hubert Stanka