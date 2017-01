Jahr startet „Fei Scho“ im Treuchtlinger Forsthaus

Bayerischer Kult – Kurze musikalische Geschichten – Vorverkauf läuft - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am Samstag, 11. März, startet in der Altmühlstadt die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Kulturschmankerl im Forsthaus“ in ein neues Jahr. Den Anfang macht die Gruppe „Fei Scho“. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Musikalische Statements mit bayerischem Welt-Touch: „Fei Scho“. © privat



Unter der Mundart-Floskel „Fei Scho“ können sich wohl nur Bayern etwas vorstellen. Und so nutzt die Gruppe „Fei Scho“ diesen Namen auch, um mit wenigen Worten tolle Geschichten zu erzählen. Vom ersten Ton an finden sich die Konzertbesucher mittendrin in einer spannenden Handlung voll Humor, großen und kleinen Gefühlen, Skurrilitäten und überraschenden Wendungen.

Von amerikanischem Folk und Balkanklängen über Jazz und Bossa Nova bis hin zu Landler und Jodler ist alles dabei. Der ein oder andere Popsong fehlt ebenfalls nicht. Zwischen all den Zitaten finden „Fei Scho“ aber auch viele eigene Formulierungen und entdecken ganz nebenbei ihre Liebe zu schrägen Klängen, abgefahrenen Rhythmen und zum „Jammen á la Krautrock“. „Aussegrasn“, der Titel des aktuellen Albums, heißt soviel wie „etwas Neues ausprobieren“ und steht programmatisch für den künstlerischen Ansatz der fünfköpfigen Gruppe: „Jahrmillionen war eine Wiese immer nur eine Wiese und alles schien gut. Aber dann kam der Zaun, und nichts war mehr wie vorher.“

Karten gibt es im Vorverkauf für 18,80 Euro in den Geschäftsstellen des Treuchtlinger Kuriers, des Weißenburger Tagblatts und des Altmühlboten. Abonnenten dieser Tageszeitungen erhalten ZAC-Rabatt auf den Eintrittspreis. Karten gibt es außerdem bei www.reservix.de.

pm