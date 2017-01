Jahresabschluss beim VfL Treuchtlingen

Vorsitzender Wißmüller blickte zurück und ehrte verdiente Mitglieder - vor 3 Minuten

TREUCHTLINGEN - Bei der Jahresabschlussfeier des VfL Treuchtlingen blieb in der Stadthalle kaum ein Stuhl leer. Vorsitzender Hermann Wißmüller zog Bilanz und zeichnete zwölf langjährige Mitglieder aus.

Die erfolgreichen Sportler, Aktiven und langjährigen Mitglieder des VfL mit Vereinschef Hermann Wißmüller (rechts). © privat



Die erfolgreichen Sportler, Aktiven und langjährigen Mitglieder des VfL mit Vereinschef Hermann Wißmüller (rechts). Foto: privat



Allen Amtsträgern, Übungsleitern, Schiedsrichtern und anderen Aktiven dankte Wißmüller für ihren Einsatz. Mehr als 100 Ehrenamtliche halten den VfL am Laufen. Lob gab es insbesondere für Alexandros Mavropoulos, der in seinem freiwilligen sozialen Jahr die Jugendarbeit in den Sparten, der Grundschule und im Kindergarten am Burgstall unterstützt.

Sehr erfolgreich waren 2016 die U17-Fußballer. Sie stiegen in die Kreisklasse auf, ohne einen Punkt abzugeben. Dafür ernannte sie der VfL zur „Mannschaft des Jahres“. Stolz ist der Verein zudem auf die „Goldene Raute mit Ähre“, die höchste Auszeichnung des Bayerischen Fußballverbands für Jugendarbeit, Breitensport und Prävention, die der VfL heuer als dritter Verein im Landkreis erhielt.

Gern blickte Vereinschef Wißmüller überdies auf das Engagement seiner Leute beim Maibaumklau von Antenne Bayern, beim Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft und beim Trainingswochenende der Audi-Schanzer-Fußballschule zurück. Nicht unerwähnt ließ er den Breiten-, Fitness- und Gesundheitssport, bei dem weniger der Erfolg als das Miteinander im Vordergrund stehe. Zwar habe es heuer in einigen Sparten personelle Veränderungen gegeben, der VfL sei aber „gut aufgestellt und kann optimistisch in die Zukunft blicken“.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft ehrte Wißmüller Julian Bürlein, Thomas Neumann, Aaron Obel und Daniel Vitzethum. Seit 25 Jahren sind Marianne und Werner Bohm, Stefan Koberstein, Günther Rohn, Walter Terschanski und Gertrud Wißmüller dabei. Und auf vier Jahrzehnte bringen es Wolfgang Kirchdorfer und Walter Warga.

Den ersten Preis der Tombola, zwei Basketballkarten des FC Bayern, gewann Bastian Baumann. Abschließend ließ Christian Wißmüller das Jahr noch einmal in Fotos Revue passieren. Matze Brietz begleitete die Feier musikalisch.

pm