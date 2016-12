Jahresausklang bei den Tell-Schützen in Wettelsheim

WETTELSHEIM - Langjährige Mitglieder, Vereinsmeister und die bes­ten Weihnachtsschützen haben die Wettelsheimer Tell-Schützen zum Jahresausklang ausgezeichnet.

Die langjährigen Mitglieder, Vereinsmeister und besten Weihnachtsschützen der SG Tell Wettelsheim. Foto: privat



Heraus ragte dabei Friedrich Göttler, den Schützenmeister Wolfgang Geißelmeyer für ein halbes Jahrhundert Zugehörigkeit zum Bayerischen Sportschützenbund ehrte. Zu je 25 Jahren Treue gratulierte er Ingo Troßmann, Michael Haselmayer und Friedrich Göttler junior. Seit zehn Jahren ist Lisa-Marie Auinger dabei.

Beim Schießen um den Ernst-Lutz-Pokal hatte Katrin Herzog ein ruhiges Händchen und sicherte sich den Sieg. Der Ludwig-Weißbeck-Pokal ging an Claudia Leidenberger. Vereinsmeister in der Schützenklasse wurde heuer Stefan Hüttmeyer. In der Altersklasse gewann Hans Geißelmeyer und bei den Senioren (aufgelegt) Werner Achinger. Die treffsicherste Dame war Anja Roddeck, und bei der Jugend machte Nico Leidenberger das Rennen.

Letzterer hatte auch beim Weihnachtsschießen die Nase vorn. Der Jungschütze erzielte einen 28-Teiler und durfte sich damit als erster von 40 Teilnehmern einen Sachpreis aussuchen.

Für die Sieger der weiteren Disziplinen gab es Geldpreise. Die Spitzenplätze in der Meisterserie belegten in der Schützenklasse Erwin Auinger, bei den Damen Anja Roddeck und bei der Jugend Nico Leidenberger. Beim Schießen auf die „Punktscheibe“ landeten Werner Achinger (Schützenklasse), Anja Roddeck (Damen) und Selina Lutz (Jugend) auf den vorderen Rängen. Platz eins mit der Pistole sicherte sich Werner Achinger.

Aber auch alle anderen Anwesenden gingen nicht leer aus, gab es doch bei der anschließenden Verlosung rund 200 Preise zu gewinnen. Zum besonderen Höhepunkt geriet schließlich die Versteigerung des mit kulinarischen Leckereien behängten Christbaums, der Stück für Stück neue Besitzer fand. Weihnachtslieder gab es von Werner Achinger und Wolfgang Leeg auf der Steirischen zu hören, und Fabienne Lutz trug die Weihnachtsgeschichte vor.

