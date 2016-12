Jeder Neunte zu schnell: Viele Raser in Dietfurt

Mehr als 150 Verkehrssünder in fünf Stunden - Spitzenreiter war mit Tempo 98 statt 50 unterwegs - vor 51 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am Mittwoch ist in Dietfurt bei Treuchtlingen ein Autofahrer mit 98 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde "geblitzt" worden. Er war an diesem Tag aber bei Weitem nicht der einzige Raser.

Der Mann, der im Ortsbereich von Dietfurt fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war, muss nach Polizeiangaben neben einem hohen Bußgeld und Punkten in der Verkehrssünderkartei auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten der Ansbacher Verkehrspolizei zwischen 15.45 und 20.45 Uhr insgesamt 154 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, die ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen. Wegen 60 Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde Anzeige erstattet.

Laut Polizei lag die Rate der Verkehrsdelikte bei fast elf Prozent der passierenden Fahrzeuge.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

pm - Treuchtlinger Kurier