Jubiläums-Dorffest in Möhren

MÖHREN - Am kommenden Wochenende, 23. bis 25. Juni, wird in Möhren wieder gefeiert: Zum 30. Mal lädt die Dorfgemeinschaft zum Dorffest ein. Drei Tage lang gibt es rund um die Sägmühle ein abwechslungsreiches Programm mit Plattenparty, Festabend, Frühschoppen, Tombola und – zum zweiten Mal – Stehpaddeln auf dem Möhrenbach.

Viel Gaudi beim Stehpaddeln gibt es beim Dorffest in Möhren. Foto: Patrick Shaw



Los geht es am Freitag um 20.30 Uhr mit einer Plattenparty. An den Tellern stehen die DJs „RTX“ und „Haggis“. Von 21 bis 22 Uhr ist „Happy Hour“.

Am Samstag um 17.30 Uhr geht es zum Dorffest-Gottesdienst in die Möhrener Marienkirche. Die Ortsvereine samt Fahnenabordnungen treffen sich bereits um 17.15 Uhr auf dem Dorfplatz. Gegen 19 Uhr folgt der Bieranstich. Für Stimmungs- und Tanzmusik sorgt Patrick „Gagi“ Gagsteiger. Der Eintritt ist frei.

Weiter geht es tags darauf um 11 Uhr mit dem Frühschoppen und leckeren Schmankerln zum Mittagstisch. Um 18 Uhr erhalten die Gewinner der Tombola ihre Preise. Den ganzen Tag über gibt es außerdem Spaß und Spiel an Glücksrad und Maßkrugrutsche sowie Musik mit Thomas Erdinger.

Höhepunkt des 30. Dorffests ist am Sonntag ist um 12.30 Uhr ein Stand-Up-Paddling-Wettbewerb. Dabei müssen die Teilnehmer auf einer Art Surfbrett im Stehen 200 Meter auf dem Möhrenbach zurücklegen. Gestartet wird in drei Altersgruppen von sechs bis zehn, elf bis 15 sowie ab 16 Jahren. Start und Ziel sind an der Fußgängerbrücke beim Spielplatz. Mitmachen kann jeder, der schwimmen kann. Die Ausrüstung stellt die Dorfgemeinschaft zur Verfügung. Die Erstplatzierten erhalten Sachpreise.

