Jugend musiziert: Johann Becker überzeugt am Klavier

BUBENHEIM - Johann Becker ist erst 16 Jahre alt, aber musikalisch schon so virtuos wie nicht so viele Erwachsene. Dieses Jahr hat er es beim Bundeswettbewerb von "Jugend musiziert" in der Kategorie Klavier auf Platz zwei geschafft.

Schon als Kind hat Johann Becker (16) aus Bubenheim mit dem Klavierspielen angefangen. Foto: Viola Bernlocher



Angefangen hat Johann mit dem Klavierspielen ganz klassisch, schon als Kind. Seine Eltern Kristina und Thomas Becker waren dabei die treibende Kraft. Fünf oder sechs Jahre war er alt, als seine Eltern ihn in den Klavierunterricht zu Gerhard Pöschl nach Weißenburg schickten. Auch seine beiden Schwes­tern fingen mit Klavier an. Während sie später das Instrument wechselten, blieb Johann den Tasten treu. War das Klavierspielen für ihn zu Beginn eher eine lästige Pflicht, machte es ihm ab dem Alter von elf Jahren dann doch langsam Spaß, erinnert er sich. Und er machte weiter: „Eigentlich habe ich nie darüber nachgedacht.“

Später wechselte Johann dann an die reine Klavierschule Elle in Weißenburg, wo er inzwischen bei Tamilla Kassoumova lernt, die am Konservatorium in Baku Klavier studiert hat. Obwohl er schon derart beachtliche musikalische Erfolge vorweisen kann und souverän die Tasten drückt, kann sie ihm noch immer etwas beibringen. Eigentlich, möchte man meinen, bleibt nicht mehr allzuviel über, was man einem Vize-Bundessieger bei „Jugend musiziert“ noch zeigen kann. „Technisch ist immer noch Luft nach oben“, sagt Johann jedoch und lächelt – und wenn es nur Etüden, Fingerübungen, sind, die er macht.

Für „Jugend musiziert“ hat der junge Bubenheimer Stücke von Bach, Haydn und Skrjabin gewählt, die aus mehreren Epochen stammen. Das wird beim Wettbewerb so gewünscht, erklärt er. Für einen Solisten-Abend an seiner Schule, der bald stattfindet, wählt er aber lieber Stücke aus der Romantik von Rachmaninow oder Chopin. „Die sind lauter und lebhafter. Ich will ja meine Mitschüler nicht langweilen.“ Wenn er für sich spielt und übt, wählt er ebenfalls gern Rachmaninow, weil die Stücke ihm von den Harmonien her am besten gefallen.

Doch das Lernen ist für Johann Becker trotzdem noch nicht vorbei. Erst vor kurzem hat er die D-Prüfung für die Orgel gemacht. Das bedeutet, dass er nun auch Gottesdienste begleiten darf. Die Initiative dazu ging von seinem Vater aus. „Der hat als Jugendlicher damals selbst die Orgel-D-Prüfung gemacht und Gottes­dienste gespielt“, berichtet der 16-Jährige. Seit er 13 ist, wird er deshalb zusätzlich vom Treuchtlinger Dekanatskantor Raimund Schächer an der Orgel unterrichtet. Jeden Freitag treffen sich die beiden in der Markgrafenkirche, und Johann lernt, wie er noch mehr Register zieht.

Auf der Orgel in der Markgrafenkiche mit den vielen Tasten und Regis­tern übt er für die Gottesdienste. Foto: Viola Bernlocher



„Voraussetzung ist, dass man schon Klavier spielt“, sagt der Schüler. Denn die Ins­trumente ähneln einander, auch wenn man bei der Orgel noch viel mehr beachten muss. Es gibt mehr Oktaven, und dann kommen noch die Fußpedale hinzu, auf denen man ebenfalls zu spielen lernen muss.

Für die D-Prüfung an der Orgel reicht es aber nicht, einfach nur spielen zu können. Da die Orgel ja in erster Linie Kircheninstrument ist, muss man auch einiges an Wissen über die Gottesdienstordnung und das Kirchenjahr haben, die Kirchentonarten und die Intervalle kennen.

Schächer lobt seinen talentierten Schützling in den höchsten Tönen: „Johann ist mein bester Schüler und musikalisch hochbegabt.“ Er hat noch fünf weitere Schüler, darunter auch vier Erwachsene. Nachwuchs für die Orgel zu begeistern sei nicht einfach, berichtet der Kirchenmusikdirektor. Dabei wäre der bitter nötig. Gerade junge Leute, die Schächer ausbildet, gingen dann doch oft zum Studieren wieder weg von der Heimat. Diese Organisten fehlen dann in den Gottesdiensten.

Wichtig ist, dass die Schüler, wenn sie jung zu Schächer kommen, bereits groß gewachsen sind, sodass sie alle Pedale mit den Füßen erreichen können. Und, dass sie auch schon gut Klavier spielen, denn die Koordinationsfähigkeit, die das Spiel mit Händen und Füßen gleichzeitig erfordert, hat nicht jeder. Für Johann ist das kein Problem, er sitzt ruhig auf der Bank, die Füße schweben über den Pedalen, abwartend, bis sie zum nächsten Ton ansetzen müssen.

Im Gottesdienst fürs Taschengeld

In der Kirche in Windischhausen spielt Johann seit rund einem Jahr in Gottesdiensten die Orgel. Inzwischen hat er mit der Kirchengemeinde auch einen Arbeitsvertrag geschlossen, sodass er sich ganz offiziell ein kleines Taschengeld dazu verdienen kann. Die Orgeln in den Kirchen in Windischhausen und Treuchtlingen sind allerdings recht klein. Eine große Orgel durfte er aber einmal in Weißenburg spielen – für ihn ein besonderes Erlebnis, bietet das große Instrument doch noch viel mehr klangliche Möglichkeiten, als die Orgeln, deren Tasten er sonst drückt.

Ob er beruflich auch in Richtung der Musik gehen möchte, weiß Johann noch nicht. „Ich habe noch keine Ahnung, wo es hingehen soll“, sagt er. So genau muss er das ja auch noch nicht wissen, etwas Zeit hat er noch. Momentan besucht er die elfte Klasse des Werner-von-Siemens-Gymnasiums in Weißenburg.

Wenn er nicht Orgel spielt oder Rachmaninow übt, dann hört Johann Becker auch ganz gern Jazz oder spielt mal ein Stück. Improvisieren, das traut er sich aber noch nicht zu, denn dazu, sagt er, braucht es noch eine ganz andere Ausbildung. Aber wer weiß schon, was da noch kommt...

Kirchenmusikdirektor Raimund Schächer hat noch Kapazitäten im Orgel-Unterricht frei. Wer Interesse hat, die Orgel zu lernen, oder eine Organistenausbildung anstrebt, kann sich bei ihm unter Telefon 09142/1312 melden.

