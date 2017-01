Junger Treuchtlinger überholte rücksichtslos

Weitere Meldungen: "Abstand war zu gering" und "Ohne 'Schein am' Steuer" - vor 6 Minuten

TREUCHTLINGEN - Als „grob verkehrswidrig und rücksichtslos“ beschreibt die Polizei das Verhalten eines jungen Treuchtlingers, der am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Staatsstraße 2216 einen anderen Autofahrer nach dessen Angaben extrem riskant überholt haben soll.



Dabei habe der Beschuldigte ihn und andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet. In Treuchtlingen stoppte der Geschädigte den jungen Mann, der das Überholmanöver jedoch mit den Worten „Ist doch nochmal gut gegangen“ abgetan habe. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen (Telefon 09142/96440).

Abstand war zu gering

TREUCHTLINGEN – Am Donnerstag gegen 11 Uhr hat sich auf der Staatsstraße 2216 zwischen Auernheim und Treuchtlingen ein Unfall mit rund 3000 Euro Schaden ereignet. Eine Autofahrerin stoppte an einer mobilen Ampel, die „Rot“ zeigte, was ein 23-jähriger Treuchtlinger zu spät bemerkte und mit seinem Wagen wegen zu geringen Sicherheitsabstands auffuhr. Verletzt wurde niemand.

Ohne „Schein“ am Steuer

TREUCHTLINGEN – Bei einer Kontrolle am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der B 2 hat die Treuchtlinger Polizei einen 23-jährigen Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis erwischt, der ohne gültigen Führerschein am Steuer saß. Den jungen Mann erwartet nun ebenso ein Ermittlungsverfahren wie den 26-jährigen Fahrzeughalter aus Nürnberg, der die Fahrt vermutlich erlaubt hatte.

pm