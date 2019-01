Kampfaxt bestellt: Urteil gegen Treuchtlinger rechtens

Internethändler hatte verbotenes Werkzeug mit Schlagring-Eigenschaften geordert - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“ ist eine juristische Binsenweisheit. Wenn noch hinkommt, dass der „Unwissende“ vom Fach ist und sich die Tat um einen Gegenstand dreht, dessen Besitz ohnehin eher mit Stirnrunzeln zu quittieren ist, dann nutzt auch ein Einspruch nichts. Das musste ein 49-jähriger Treuchtlinger erfahren, den das Weißenburger Amtsgericht wegen verbotenen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilte. Das Corpus Delicti: eine Axt mit Schlagring-Funktion.

So oder ähnlich könnte die Axt ausgesehen haben, die der Treuchtlinger Internethändler online bestellt hatte. Unten rechts ist ein Beilblatt mit Löchern zu sehen, das auch als Schlagring-ähnliche Waffe verwendet werden kann. © Symbolbild: Pixabay



Das waffenähnliche Werkzeug hatte der Internethändler Anfang vergangenen Jahres im Ausland bestellt. Das Besondere an der Axt (möglicherweise auch ein Beil oder ein Tomahawk – Bilder wurden bei der Verhandlung nicht gezeigt): vier Fingerlöcher im stählernen Teil des Kopfes, sodass dieser auch als „verschärfter“ Schlagring eingesetzt werden kann. Gelegentlich sind solche Löcher auch als Schraubenschlüssel getarnt.

In Deutschland gelten solche Äxte und Beile gemäß Anlage 2 Waffengesetz als verbotene Hieb- oder Stoßwaffen, weshalb das Hauptzollamt in Dresden die Bestellung des Treuchtlingers bei der Einfuhr beschlagnahmte. Der Importeur erhielt zudem einen Strafbefehl über 2000 Euro, gegen den er jedoch im November Einspruch einlegte.

Vor Gericht bestritt der Mann die eigentliche Tat nicht. Er liefere mit seinem Online-Versand immer wieder Werkzeuge wie Taschenlampen und Messer an Privatleute, Militär und Polizei. Dabei sei er sich „sehr wohl meiner Verantwortung und Tätigkeit bewusst“ – nicht zuletzt, da er auch Sportschütze sei. Er bestelle durchaus häufiger Äxte, Beile und Messer zur Bemusterung und kontaktiere vor fraglichen Einfuhren in der Regel das Bundeskriminalamt.

Bestellung soll „ein Versehen“ gewesen sein

Die Bestellung der verbotenen Axt sei „eher ein Versehen gewesen“, so der Beschuldigte. Diese habe „die typischen Eigenschaften eines Wiege­messers, wie es in Schlachthöfen und Großküchen verwendet wird“. Dass Besitz und Verkauf illegal sein könnten, sei ihm überhaupt nicht in den Sinn gekommen. „Ich hatte in keinster Weise die Absicht, einen Gegenstand einzuführen, der gegen das Waffenrecht verstößt“, so der 49-Jährige. Deshalb bestreite er, vorsätzlich gehandelt zu haben. Zudem erachte er die Höhe der Geldstrafe angesichts seines Einkommens als viel zu hoch.

Richter Gunter Hommrich und Staatsanwältin Gliebe sahen das anders. „Sie müssen sich vorher darüber klar werden, was Sie einführen“, rügte Hommrich. Wenn die Polizei bei Jugendlichen im Auto ein Butterfly-Messer finde, heiße es auch immer als Ausrede: „Das wusste ich nicht!“ Und der Angeklagte sei sogar vom Fach. Für eine Verurteilung reiche der Gesetzesverstoß, selbst wenn der Beschuldigte nicht aktiv beschlossen habe, „jetzt kaufe ich eine verbotene Waffe“.

Beim Strafmaß berücksichtigte das Gericht allerdings das doch eher geringere Einkommen des Treuchtlingers, der verheiratet ist und drei Kinder hat. Bei den 40 Tagessätzen aus dem ursprünglichen Strafbefehl blieb es, jedoch reduzierte Richter Hommrich den Einzelsatz von 50 auf 40 und den Gesamtbetrag damit von 2000 auf 1600 Euro, zahlbar in 16 Raten á 100 Euro. Dies sei – anders als nach Ansicht des Angeklagten – auch nicht besonders viel, sondern „Tat und Schuld angemessen“, was der (mehr oder minder) unfreiwillige „Waffenhändler“ am Ende zähneknirschend akzeptierte.

