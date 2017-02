Kaum Sturmschäden, aber ein schwerer Unfall

Außerdem in Treuchtlingen: Fußgängerin angefahren, Scheibenwischer abgerissen und unerlaubt Chauffeur gespielt - 24.02.2017 14:20 Uhr

TREUCHTLINGEN - Das Sturmtief „Thomas“, das Donnerstag und Freitag über Bayern zog, hinterließ im Treuchtlinger Raum nur geringe Sachschäden. Allerdings kam es im Wald bei Polsingen unabhängig davon zu einem schweren Arbeitsunfall. Des Weiteren beschäftigten eine angefahrene Fußgängerin, abgerissene Scheibenwischer und ein illegaler Busverkehr die Polizei.

Im Zusammenhang mit dem Sturm wurden der Polizei in Treuchtlingen bis Freitagmorgen nur zwei kleinere Vorfälle gemeldet. In der Rappenbergstraße stürzte durch den Wind ein mobiles Verkehrszeichen um, das auf ein geparktes Auto fiel und dieses beschädigte. Es entstanden mehrere Hundert Euro Schaden.

Auf der Bundesstraße 2 im Bereich der Heusteigenkreuzung wurde zudem ein Verkehrszeichen durch eine Windböe aus der Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn geschleudert. Da zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug unterwegs war, entstand nur geringer Schaden. Verletzt wurde niemand

Fußgängerin angefahren

Am Donnerstagnachmittag wurde in Treuchtlingen in der Jahnstraße eine 75-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Ein 62-Jähriger war dort mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Stadthalle gefahren und hatte die Frau übersehen, die von dem Wagen umgefahren wurde und zu Boden stürzte. Die Seniorin erlitt eine Kopfverletzung und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Waldarbeiter verletzt

Bereits am Donnerstagvormittag wurde ein 47-jähriger Waldarbeiter in einem Waldstück neben der Ortsverbindungsstraße zwischen Polsingen und Hagau schwer verletzt. Der Mann wollte eine am Boden liegende Fichte mit der Motorsäge bearbeiten. Da der Baum offenbar stark unter Spannung stand, schnalzte ein etwa vier Meter langes Stück gegen den Mann und traf ihn im Bereich der Hüfte und des Bauchs. Der Arbeiter wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, dürften keine Sicherheitsbestimmungen verletzt worden sein. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Nürnberg-Süd geflogen.

Scheibenwischer abgerissen

In der Nacht zum Freitag wurde an einem in der Gottfried-Keller-Straße in Treuchtlingen geparkten Auto ein Scheibenwischer abgerissen. Die Treuchtlinger Polizei bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung (Telefon 09142/96440).

Unerlaubter Linienverkehr

Ebenfalls in der Nacht zum Freitag hat die Polizei auf der Bundesstraße 2 im Ortsbereich von Dietfurt einen polnischen Kleintransporter kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass mit dem Fahrzeug ein nicht genehmigter Linienverkehr zwischen Polen und Deutschland betrieben wurde. In dem Kleinbus befanden sich neben dem Fahrer noch acht weitere Fahrgäste. Der 39-jährige Fahrer, der neben der fehlenden Genehmigung auch keinen Personenbeförderungsschein hat, musste vor der Weiterfahrt eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Euro-Bereich für das nun folgende Bußgeldverfahren hinterlegen.

pm