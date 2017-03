Kein Feuerchen mehr in Treuchtlingens Gärten

TREUCHTLINGEN - Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Ärger über die Regeln für das Verbrennen von Holzabfällen aus den Treuchtlinger Gärten sowie die damit verbundene Ungleichbehandlung der Kernstadt gegenüber den Ortsteilen (wir berichteten mehrfach). Nun hat der Gesetzgeber dem Streit ein Ende gesetzt und das bewährte Schnittgut-Feuerchen generell verboten. Mit der Frage, wie die Leute ihre Gartenabfälle künftig entsorgen und was das kosten darf, beschäftigte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.

Die großen Haufen an Grünschnitt und Holzabfällen im Wertstoffhof in der Dietfurter Straße werden künftig noch weiter wachsen. Denn das Verbrennen im eigenen Garten ist seit Jahrebeginn generell nicht mehr erlaubt. © Patrick Shaw



Das Thema „holzige Gartenabfälle“ ist ein Reiz- und Dauerthema in der Altmühlstadt. Gemäß der bis dato gültigen Verordnung von 2010 war es innerhalb der Kernstadt sowie in den maximal fünf Kilometer vom Wertstoffhof entfernten Dörfern Dietfurt, Möhren, Haag und Neufang generell verboten, Zweige, Äste und Heckenschnitt zu verbrennen. Vom 16. März bis 30. April sowie vom 1. bis 30. Oktober konnten die Bürger ihren Holzabfall jedoch kostenlos im Wertstoffhof abgeben. In den übrigen Ortsteilen war das Verbrennen in den genannten Zeiträumen werktags von 8 bis 18 Uhr erlaubt.

Ende 2012 kehrte die Stadt dann nach einer kontroversen Diskussion auf Antrag der CSU dazu zurück, Holzfeuer jeweils Ende März sowie im April und Oktober auch in der Kernstadt und den näher gelegenen Dörfern zuzulassen. Den Beschluss musste der Stadtrat jedoch nur zwei Monate später wieder kippen, weil er gegen Landesrecht verstieß. Seither galt erneut die Verordnung von 2010.

Rauchbelästigung ade

Mit der Änderung der bayerischen Pflanzenabfall-Verordnung verbietet der Freistaat das Verbrennen auf Privatgrund seit Anfang dieses Jahres jedoch ganz (wir berichteten). Wer seine Gartenabfälle nicht selbst verwerten kann, darf sie ab sofort nur noch an den gemeindlichen Sammelstellen entsorgen. Als Grund nennt das für die Umsetzung zuständige Landratsamt, dass „die Verbrennung von oft noch feuchtem Astmaterial im Garten nicht selten durch Rauchentwicklung zu Beläs­tigungen der Umgebung geführt hat“.

„Ich gehe nicht davon aus, dass wir eine Gesetzesänderung des Freistaats noch diskutieren müssen“, leitete Bürgermeister Werner Baum das Thema denn auch im Stadtrat ein. Da täuschte er sich allerdings. So kritisierte CSU-Fraktionschef Uwe Linss umgehend die Pläne der Stadt, für die Anlieferung von Holz im Wertstoffhof künftig generell 1,50 Euro pro angefangenem Kubikmeter zu verlangen. Innerhalb der bisherigen Verbrennungszeiten sollte dieser Service seiner Ansicht nach kostenlos bleiben. Sonst würde die „wilde“ Entsorgung in Wald und Feld überhand nehmen.

Ein Problem für die Mitarbeiter des Wertstoffhofs sind die vielen Steine und Plastikreste im Holz- und Grünschnitt. Absurd: Da das Holz letztlich verbrannt und der Kompost als Dünger verwendet wird, „atmen die Bürger dann ihren Dreck und essen ihn wieder“. © Patrick Shaw



Genau umgekehrt sah das FW-Sprecher Klaus Fackler. Er habe nichts gegen die Gebühr, aber grundsätzliche Vorbehalte gegen die „ständige Einmischung des Staats“ in kommunale Angelegenheiten. Die bisherige Treuchtlinger Satzung sei „lange diskutiert worden und ausgewogen“. Da die Stadt hier aber offenbar „keine Entscheidungsbefugnis mehr hat“, sehe er es auch nicht ein, „einen Beschluss zu fassen, der gar keiner ist, weil wir gar nicht anders können“. Die Bürger müssten sich zwar an die Gesetzeslage halten, würden aber sicher Wege und Möglichkeiten finden, wie etwa „kreatives Grillen“. Damit habe er nicht zuletzt deshalb kein Problem, weil „die Umweltwirkung hier zu vernachlässigen ist, während die großen Verschmutzer einfach weitermachen dürfen“.

Auf die Situation im Wertstoffhof ging Ordnungsamts-Mitarbeiterin Anita Enser ein. So koste die Abgabe von Grüngut (Unkraut, Laub und Gras) in Treuchtlingen schon immer Gebühren – aktuell drei Euro pro Kubikmeter. Diese Ungleichbehandlung gegenüber Holz führe jedoch immer wieder zu „Problemen mit unverschämten Bürgern“, die die Mitarbeiter des Landkreises beschimpfen und beleidigen würden. Schon deshalb seien generelle Gebühren sinnvoll.

Andernorts noch teurer

Zudem zahlen die Bürger in den Nachbarstädten laut Enser fast durchweg mehr als in Treuchtlingen – in Pleinfeld etwa vier Euro pro Kubikmeter, in Gunzenhausen fünf und in Eichstätt je nach Menge sogar bis zu acht. Lediglich Weißenburg erhebe bisher gar keine Gebühren und habe das Verbrennen in der Vergangenheit stillschweigend toleriert.

Dr. Manfred Kreß (FW) sprach sich zudem dafür aus, die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs auf Samstagnachmittag auszudehnen, was „ein offensichtliches Bedürfnis der Leute ist“. Bürgermeister Baum betonte, dass er dies mehrfach erfolglos versucht habe.

Der Beschluss des Stadtrats lautete am Ende dennoch auf Streichung der Satzung zugunsten der neuen gesetzlichen Regelung (gegen vier Stimmen der Freien Wähler) sowie auf Einführung einer Gebühr von 1,50 Euro pro Kubikmeter Holzabfall (gegen sieben Stimmen aus den Reihen der CSU).

Vom Personal des Wertstoffhofs kommt indes vor allem die Bitte, den Holz- und Grünschnitt frei von Steinen und Plastikresten zu halten. Schließlich werde das Holz gehäckselt und im städtischen Blockheizkraftwerk verbrannt sowie das Grüngut kompostiert und auf den Feldern ausgebracht. „Die Bürger atmen dann ihren Dreck und essen ihn wieder“, verdeutlicht ein Mitarbeiter.

Patrick Shaw