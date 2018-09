In den vergangenen Jahren hat sich einiges getan im Keltendorf des Vereins "Cernunnos Celtoi" am Altmühltal-Panoramaweg nahe Auernheim. Das große Gesindehaus ist nun vollständig eingerichtet und bewohnbar, zur Schmiede und zum Vorratsspeicher haben sich ein Backhaus, ein Stall sowie mehrere Wohn- und Marktzelte gesellt, und gegenüber der Torbefestigung ragt bereits das erste Dutzend mächtiger Holzsäulen für das künftige Herrenhaus in den Himmel. Bei ihrem elften Keltenfest zeigten die "Bewohner" den Gästen zwischen den möglichst originalgetreu mit alten Werkzeugen errichteten Gebäuden, was ihre Vorbilder vor 2500 Jahren so alles als Kleider, Waffen und Schmuck trugen, wie sie arbeiteten, kämpften und was sie aßen. Wer wollte, konnte sich im Bogenschießen versuchen, unter der alten Dorfbuche keltische Märchen hören oder am Samstagabend der Gruppe "Fairykelt" lauschen. Zur Stärkung gab es Fleischbällchen, Linsensuppe, selbstgebackenes Brot und weitere Leckereien, begleitet von keltischen Harfenklängen mit Monica von "Silberschatten". © Patrick Shaw