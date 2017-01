Kennzeichen geklaut

DÖCKINGEN - Unbekannte haben einem Polsinger das hintere Kennzeichen seines Autos gestohlen.

Der 24-Jährige hatte das Gefährt in der Silvesternacht vor der Turnhalle in Döckingen geparkt, wo er eine Feier besuchte. Als er den Wagen am Neujahrstag abholte, bemerkte er den Diebstahl.

Angefahren und getürmt

TREUCHTLINGEN – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsteilnehmer, der am Montagnachmittag auf dem E-Center-Parkplatz in der Nürnberger Straße das Auto eines 33-jährigen Treuchtlingers angefahren hat. Als er vom Einkaufen zurückkam, bemerkte der Mann den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro an der hinteren linken Seite seines Wagens. An der Stoßstange sicherte die Polizei roten Lackabrieb.

Vorfahrtsschild ausgerissen

OSTERDORF – Vermutlich in der Silvesternacht hat ein Unbekannter an der Kreisstraße 11 bei Osterdorf ein „Vorfahrt achten“-Schild samt Betonsockel aus dem Boden gerissen. Der Randalierer trug das Verkehrszeichen noch einige Meter in Richtung Osterdorf und ließ es dort liegen. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

pm - Treuchtlinger Kurier