Kiga Schambach: Garten wird ein Gemeinschaftswerk

TREUCHTLINGEN - Seit einigen Wochen ist der neue Kindergarten in Schambach in Betrieb. In der jüngs­ten Sitzung des Treuchtlinger Bauausschusses ging es nun noch um den Abriss des alten Gebäudes, vor allem aber um die Neuanlage der Gartenanlagen sowie um die Finanzen.

Nur noch kurz steht der alte Kindergarten, denn schon bald soll hier ein neuer Gartenbereich enstehen. © Archivfoto Patrick Shaw



Wie Bürgermeister Werner Baum erklärte, sind alle Beteiligten mit dem neuen Kindergarten sehr zufrieden. Für die Stadtverwaltung zeigte Florian Forster, wie es mit der Gartengestaltung weitergehen soll.

Der Neubau sei ausgesprochen schnell entstanden, so Forster. Nach dem Spatenstich im vergangenen Juli konnten Kinder und Erzieherinnen im Januar bereits einziehen. Nach dem Abbruch des alten Kindergartens soll es nun genauso schnell mit der Gartengestaltung losgehen. Im alten Gebäude wurde bereits eine „Abriss­party“ gefeiert (wir berichteten). Bis zur offiziellen Einweihung des Kindergartens, die für 2. Juli geplant ist, soll der Garten fertig sein.

Zum Außenbereich gab es bereits Abstimmungsgespräche zwischen Bauamt, Bürgermeister, Kindergarten, Förderverein und Kirchengemeinde. In der ursprünglichen Planung waren für die Gartengestaltung inklusive Abbruch 50.000 Euro veranschlagt. Dabei war vorgesehen, dass die Schambacher Feuerwehr das Haus abbricht, was einem Gegenwert von etwa 20.000 Euro entspricht. Die Neuanlage war mit 30.000 Euro benannt. Allerdings wurden diese 30.000 Euro bereits bei den Bauarbeiten aufgebraucht, wie im Vorbericht zur Sitzung zu lesen war.

Den Außenanlagenplan hat das Bauamt nach den Wünschen der Kindergartenleitung erstellt. Die Arbeiten wurden mit etwa 100.000 Euro veranschlagt. Wie Forster erklärte, konnte diese Summe jedoch nach den Abstimmungsgesprächen reduziert werden.

Vereine als Sponsoren

So sponsert der Motorradclub Schambach nun eine Schaukel und eine Edelstahlrutsche. Der Förderverein des Kindergartens finanziert ein Großgerät, ein Sonnensegel und den „Matschbereich“. Die Kirchengemeinde Schambach wird ehrenamtliche Arbeitskräfte stellen. Der Eigenanteil der Stadt würde sich somit auf etwa 55.000 Euro reduzieren.

Die Stadt erstellt darüber hinaus die Abtreppung zum Gartenbereich und die Anbindung an den Neubau sowie die Außentreppe. Außerdem übernimmt sie die Pflasterarbeiten, versetzt die vorhandenen Spielgeräten, passt den Rutschhügel an und bepflanzt den Garten.

Zu den Gesamtkosten des Kindergartens sagte Forster, dass die Schätzung bei 1,165 Millionen Euro gelegen habe. Wenn die nun vorgestellte Variante beauftragt werde, lägen die Kos­ten bei 1,2 Millionen Euro, also rund 35.000 Euro höher. Allerdings haben sich im Laufe des Prozesses die Zuschüsse deutlich erhöht, von 450.000 Euro bei der ersten Variante auf nun 750.000 Euro. Die Eigenbeteiligung der Stadt ist damit während des Bau- und Planungsprozesses von 478.000 auf 449.000 Euro gesunken – inklusive der vorgestellten Außenanlagen.

Bürgermeister Werner Baum freute sich über das Engagement im Dorf. „Es ist beachtlich, was der Förderverein und die anderen Vereine hier einbringen.“

Kritik an der Kostensteigerung übte indes Uwe Linss (CSU). Zwar zeigte auch er sich erfreut über den neuen Kindergarten. Wenn nicht alle zufrieden wären, hätte man etwas falsch gemacht. Auch freue er sich darüber, dass bei der Planung der Außenanlagen bereits abgespeckt worden sei. Trotzdem mahnte er, bei den ursprünglich geplanten Kosten zu bleiben.

Dem widersprach Ortssprecher Josef Ferschl (SPD). Bei allem, was nachträglich gemacht werde, müsse wieder eine neue Baustelle aufgemacht werden mit der Folge, dass es teurer werde. Insgesamt liege alles im Kostenrahmen, und es werde sogar noch gespart. Bei der Abstimmung waren nahezu alle Ratsmitglieder für den vorgeschlagenen Weg. Einzig Uwe Linss stimmte dagegen.

