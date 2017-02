Kinder nicht gesichert

TREUCHTLINGEN - Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in der Treuchtlinger Hahnenkammstraße kontrolliert, wie Autofahrer ihre Kinder im Wagen gesichert hatten.

Symbolbild © Pixabay



Drei Verkehrsteilnehmer hatten dies nicht ordnungsgemäß getan, sodass die Beamten zwei kostenpflichtige Verwarnungen aussprachen und ein Bußgeldverfahren gegen einen Mann einleiteten, der ein Kleinkind völlig ungesichert zum Kindergarten bringen wollte. Wie die Polizei in Erinnerung ruft, ist die Sicherung von Kindern im Verkehr außerordentlich wichtig, um schwere, manchmal sogar tödliche Verletzungen zu vermeiden. Aus diesem Grund werde im Bereich von Schulen und Kindergärten auch künftig verstärkt kontrolliert.

Lastwagen gestreift

TREUCHTLINGEN – Am Dienstagabend hat eine 40-Jährige aus dem Donau-Ries-Kreis beim Überholen auf der B 2 nahe Langenaltheim mit ihrem Auto einen Lastwagen gestreift. Die Frau hielt am Fahrbahnrand an, während der Kraftfahrer, der den „Streifer“ vermutlich nicht bemerkt hatte, weiterfuhr. Von dem Fahrzeug sind keine weiteren Daten bekannt.

pm - Treuchtlinger Kurier