Coole Kostüme, tolle Tänzer, gelenkige Gardemädchen und Brezen am Band gab es beim traditionellen Kinderfasching der Treuchtlinger Karnevalsgesellschaft in der Stadthalle und bei der Kinderball-Premiere der Dietfurter Dorfgemeinschaft in der alten Dorfschule. Während bei der KGT Juniorengarde und Tanzmariechen Romina Gsänger für Showeinlagen sorgten, ernteten in Dietfurt die kleinen "Minions" und "Geister" des Oberhochstatter Carnevalvereins viel Applaus. © Patrick Shaw