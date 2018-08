Kindergarten Auernheim: Clever oder unsinnig geplant?

AUERNHEIM - Schildbürgerstreich, cleveres Abgreifen von Zuschüssen oder pragmatische Scheibchentaktik? In Sachen energetische Sanierung des Kindergartens „Arche Noah“ in Auernheim hat der Bauausschuss des Treuchtlinger Stadtrats eine zumindest diskussionswürdige Entscheidung getroffen. „Schuld“ sind teils die Sparbemühungen der Stadt, teils die Anreize, die das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) setzt.

Die in die Jahre gekommene Fassade des Auernheimer Kindergartens soll einen neuen Anstrich erhalten, gedämmt wird aber (noch) nicht. © TK-Archiv/Benjamin Huck



Die eigentliche Entscheidung über die Bauarbeiten am Kindergarten hatte der Stadtrat bereits Mitte vergangenen Jahres getroffen. Nach ers­ten Unstimmigkeiten zwischen Bürgermeister Werner Baum und Pfarrer Rüdiger Schild, dessen Gemeinde Träger der Tagesstätte ist, rauften sich die Beteiligten zusammen und planten vor Ort die Renovierung. So sollen Fassade und Holzdecken einen frischen Anstrich bekommen, es gibt eine neue Heizung, eine Lüftungsanlage, eine neue Beleuchtung sowie kleinere Veränderungen an Aufenthaltsraum und Außengelände. Und der Kindergarten erhält neue Fenster und Türen.

Unter anderem für diese sollte der Bauausschuss nun den Auftrag vergeben. Dabei stellte sich zunächst die Frage, ob statt der zweiflügeligen Sprossenfenster optisch nicht auch eine schlichte, moderne Variante passen würde. Das bejahte der Ausschuss. Immerhin war das günstigste Angebot der 13 angefragten Tischlereien, von denen ohnehin nur drei an dem Auftrag interessiert waren, ohne diese Einsparung mit 43.700 Euro fast doppelt so hoch wie die Kostenschätzung.

Allerdings regte FW-Fraktionssprecher Klaus Fackler an, nochmals zu prüfen, ob es denn unbedingt eine Dreifachverglasung sein müsse oder es nicht auch doppelt verglaste Fenster tun würden. Dabei stellte sich heraus, dass diese Fensterart ohnehin nur ausgeschrieben worden war, weil sich der Stadtrat im vergangenen Jahr aus Kostengründen gegen die Wärmedämmung der Fassade entschieden hatte. Um trotzdem die staatliche Förderung für eine energetische Sanierung zu erhalten, musste die Bauverwaltung „bessere“ Fenster einplanen.

Dichte Fenster, kalte Wände

Dass dies in höchstem Maße unsinnig ist, weil gut gedämmte Fenster bei einer gleichzeitig ungedämmten Fassade nicht nur kaum etwas bewirken, sondern sogar mangels Luftaustausch und wegen der Verschiebung des Taupunkts zu Feuchtigkeitsproblemen führen können, ging in der Diskussion völlig unter. Ein skeptischer Nebensatz und ein bisschen Gemurmel in der SPD-Fraktion, mehr kam nicht.

Der Putz an der Fassade des Auerheimer Kindergartens bröckelt schon gewaltig. © TK-Archiv/Benjamin Huck



Für die Beobachter noch unverständlicher wurde es, als der Ausschuss gleich darauf zwar die Vergabe der Tischlerarbeiten aufhob, um Gestaltung, Art und Preis der Fenster und Türen nochmals zu überdenken, die Lüftungsinstallation aber mit nur einer Gegenstimme für 19.100 Euro (4700 Euro weniger als erwartet) an die Firma Haag und Ortner aus Markt Berolzheim vergab. Wozu ein Lüftungssystem ohne Fassadendämmung? Auch diese Frage schien niemanden zu interessieren.

Den Einbau der neuen Heizung übernimmt schließlich für 53.700 Euro (12.000 Euro mehr als berechnet) die Firma Schneider aus Megesheim. Hier entschied der Ausschuss allerdings (ebenfalls mit einer Gegenstimme), noch eine mögliche Einsparung von 5000 Euro durch das Belassen der alten Kunststofftanks zu prüfen.

Kalte Wände, aber dicke Fenster? Und eine Lüftungsanlage, die es nur wegen dieser dichten Fenster braucht? Wie es zu einer solchen Entscheidung kommen kann, erläuterte unserer Zeitung im Nachgang der Sitzung Thomas Schäff vom Stadtbauamt. „Da setzt das Förderprogramm oft falsche Anreize“, kritisiert der Fachmann. Das KIP fordere zum Beispiel den Austausch der 30 Jahre alten Heizung, gebe sich aber mit Teilsanierungen der Außenhaut eines Gebäudes zufrieden.

Die Bauverwaltung habe vergangenes Jahr dafür plädiert, Fenster plus Fassade energetisch zu ertüchtigen, blickt Schäff zurück. Dies sei dem Stadtrat aber mit rund 200.000 Euro zu teuer gewesen. Und der Energieberater der Regierung habe zugestimmt, statt der Fassadendämmung dichtere Türen und Fens­ter sowie eine kontrollierte Be- und Entlüftung einzubauen, um die Förderfähigkeit des Projekts zu erhalten. „Ich finde das schade und hätte gern das Komplettpaket gemacht“, so Schäff. „Es bleibt aber unsere Prämisse, in ein paar Jahren, wenn Geld dafür da ist, auch die Fassade zu dämmen.“

