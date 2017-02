Kindergaudi in Treuchtlingen und Dietfurt

Coole Kostüme, tolle Tänzer und Brezen am Band beim Kinderfasching an der Altmühl - vor 39 Minuten

TREUCHTLINGEN/DIETFURT - Gewohnt gut besucht war der zweite Kinderfasching in Treuchtlingen - und trotz Premiere im Verhältnis zum Saal ebenso gut die erste Gausi für kleine Kostümträger in Dietfurt.

Die geschicktesten Luftballontreter suchte die Karnevalsgesellschaft Treuchtlingen beim zweiten Kinderfasching in der Stadthalle. © Patrick Shaw



Die geschicktesten Luftballontreter suchte die Karnevalsgesellschaft Treuchtlingen beim zweiten Kinderfasching in der Stadthalle. Foto: Patrick Shaw



​Beiderorts tummelten sich scharenweise Cowboys und Indianer, Ritter und Prinzessinnen, Superhelden und Comicfiguren, Tiger, Frösche und Bienchen auf den Spiel- und Tanzflächen. Da reihten sich in der Stadthalle Minnie Maus und Pippi Langstrumpf in die Polonaise zur Musik von Patrick "Gagi" Gagsteíger ein und tanzten blau-gelbe "Minions" des Oberhochstatter Carnevalvereins in der Dorfschule Ringelreihen.

Unterbrochen wurde das kunterbunte Spektakel lediglich, um sich Nachschub an Krapfen, Popcorn und Zuckerwatte zu holen oder an einem der lustigen Geschicklichkeitsspiele teilzunehmen. So galt es in Treuchtlingen, fremde Luftballons zu zertreten, und in Dietfurt, Salzbrezen vom Band zu beißen. Da fiel abends das Einschlafen sicher keinem der kleinen Nachwuchs-Narren allzu schwer.

Patrick Shaw