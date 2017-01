Kindertagesstätte bestohlen

TREUCHTLINGEN - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag haben Unbekannte aus dem Büro der „Frühförderung Kinderhilfe“ in der Treuchtlinger Fischergasse eine Kassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld gestohlen.

Symbolbild © pixabay



Das Büro war während dieser Zeit teils nicht besetzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen aufgefallen sind (Telefon 09142/96440).

Mehrfach überschlagen

POLSINGEN – Am Dienstagabend ist eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Donau-Ries-Kreis nahe dem Kronhof aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Der Kleinwagen der jungen Frau überschlug sich mehrfach und blieb in einem Acker liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem demolierten Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte sie leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Einfach weggefahren

TREUCHTLINGEN – Ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht hat sich am Dienstagmorgen ein 86-jähriger Autofahrer eingehandelt. Der Mann war auf das Gelände eines Treuchtlinger Autohauses gefahren, da er dort eine Tankstelle suchte. Beim Wenden stieß er mit seinem Wagen gegen ein Ausstellungsfahrzeug. Nachdem er den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro kurz „besichtigt“ hatte, setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Da der Vorfall beobachtet und das Auto des Manns ebenfalls beschädigt wurden, konnte die Polizei den Unfallflüchtigen schnell ermitteln.

