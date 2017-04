Konjunktur füllt klamme Treuchtlinger Kassen

TREUCHTLINGEN - Manchmal ist Politik unvorhersehbar. Das erlebte der Finanzausschuss des Treuchtlinger Stadtrats bei der Genehmigung der Jahresrechnung für 2016: Statt des erwarteten Fehlbetrags von 600.000 Euro im Verwaltungshaushalt hat die Altmühlstadt ein stattliches Plus von 2,23 Millionen Euro eingefahren. Dazu kommen rund drei Millionen Euro mehr im Vermögensetat. Mit dem Geldsegen konnte die Kommune nicht nur die geplanten Kreditaufnahmen fast halbieren, sondern auch die Rücklage massiv aufstocken. Das hilft beim Abfedern des Defizits der Altmühl­therme, deren Umbau sich erst in einigen Jahren bemerkbar machen wird.

Der Baugrund für das neue Altmühltaler-Lager spülte der Stadt Treuchtlingen viel Geld in die Kasse. Foto: Hubert Stanka



Mit einem Volumen von 26 Millionen Euro im Verwaltungs- und 12,5 Millionen Euro im Vermögenhaushalt schließt der städtische Etat für 2016 ab. Geplant waren 24,8 beziehungsweise 9,5 Millionen Euro. Das ist ein Gesamt-Plus von zwölf Prozent und hat kurzfristig enorme Auswirkungen auf den finanziellen Spielraum der Stadt. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Investitionsvolumen um fast 60 Prozent.

Im Verwaltungsetat, der die laufenden Kosten abbildet, war es vor allem „die Gewerbesteuer, die uns gerettet hat“, wie Bürgermeister Werner Baum einräumte. 5,4 statt der erwarteten 3,3 Millionen Euro trugen die Treuchtlinger Betriebe wegen der guten Konjunktur zur Finanzierung der öffentlichen Hand bei – so viel wie nie. Der alte Höchstwert lag bei 5,1 Millionen Euro im Jahr 2014, in der Finanzkrise 2009 waren es nur 1,4 Millionen.

2,23 Millionen Euro führt die Stadt Treuchtlingen für 2016 dem Vermögenshaushalt (Investitions-Etat) zu. Geplant war eine Entnahme von 598.000 Euro. Welche großen Posten zu der erheblichen Verbesserung der Finanzen geführt haben, zeigt unsere Grafik. Foto: NN-Infografik



Damit bewegte sich die Gewerbesteuer 2016 auch leicht über der Einkommenssteuerbeteiligung, die mit fünf Millionen Euro im Plan blieb. Das ist ungewöhnlich und liegt in Treuchtlingen nicht nur an den Rekordzahlungen der Unternehmen, sondern auch am im vergleichsweise niedrigen Lohnniveau – einer der Wermutstropfen in der Statistik. Mit einer Steuerkraft von 699 Euro pro Einwohner (Stand 2014) liegt die Altmühlstadt weit hinter dem Landesdurchschnitt von 1250 Euro, aber auch hinter Weißenburg (962) und Gunzenhausen (819).

Gespart hat die Kommune auch beim Verlustausgleich für das Gesundheitszentrum (minus 440.000 Euro) und den Personalkosten. Mit rund sechs Millionen Euro stiegen letztere zwar im Vorjahresvergleich um 100.000 Euro, sanken aber gegenüber dem Ansatz um 396.000 Euro.

Darüber entspann sich im Ausschuss eine Debatte, da die Lohnkosten normalerweise jährlich um zwei bis drei Prozent steigen. Die CSU-Fraktion wollte wissen, warum dies nicht exakter planbar sei. Rathaus-Geschäftsleiter Chris­tian Kundinger erläuterte, dass die starke Abweichung hauptsächlich aus Erkrankungen resultiere, die nicht vorhersehbar seien. Beim Personal sei es generell wichtig, „nicht zu eng zu kalkulieren“, betonte Susanna Hartl (SPD).

Knapp neun Millionen Euro und damit zwei Millionen mehr als erwartet erhielt die Kommune 2016 im Zuge des Finanzausgleichs aus Steueranteilen und Schlüsselzuweisungen. „Eigentlich bräuchten wir diese neun Millionen zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts aber immer“, goss Kämmerer Dominik Wenzel Wasser in den Wein. Er gab sich auch insgesamt nicht euphorisch: „Das Haushaltsjahr, das sich in der Planung sehr schlecht dargestellt hatte, sieht jetzt doch, naja... besser aus“, vermied er jegliche Superlative.

Draufzahlen musste die Stadt 2016 bei der Gewerbesteuerumlage (als Folge des Rekordergebnisses) sowie beim Straßenunterhalt. Letzterer war mit 200.000 Euro angesetzt, vom Stadtrat aber schon vorzeitig auf 450.000 Euro aufgestockt worden. Wegen Bauverzögerungen wurden davon wiederum nur 356.000 Euro abgerufen.

Hohe Verluste beim IGM

Auf eine besonders große Abweichung wies schließlich Matthias Strauß (CSU) hin. Beim Individuellen Gesundheitsmanagement (IGM) standen Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 178.000 Euro im Haushaltsentwurf. Tatsächlich erzielte das Projekt nur 4000 Euro – bei Ausgaben von fast 280.000 Euro. „Wenn ein vermeintliches Zukunftsprojekt so deutlich nicht klappt, müsste man viel früher die Reißleine ziehen“, kritisierte Strauß.

Unter dem Strich muss die Stadt mit Hilfe der Mehreinnahmen nun nicht wie befürchtet rund 600.000 Euro aus Investitionsmitteln für laufende Posten verwenden, sondern kann umgekehrt 2,23 Millionen Euro dem Vermögensetat zuführen. Damit erfüllt sie auch locker die gesetzliche Mindestzuführung von knapp 700.000 Euro.

Neben der um 2,8 Millionen Euro höheren Zuführung verhelfen dem Treuchtlinger Vermögenshaushalt 2016 vor allem die Grundstücksverkäufe zu ungeahnter Stärke. Statt der geplanten 1,9 Millionen nahm die Altmühlstadt hier 4,6 Millionen Euro ein und ermöglichte so geringere Kreditaufnahmen sowie eine Aufstockung der Rücklage um 3,7 Millionen Euro. Foto: NN-Infografik



Dazu kommen 4,6 Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen – 2,7 Millionen mehr als erwartet. Hauptgrund ist der Kauf des Geländes für das neue Hochregallager der Firma Altmühltaler an der Heusteige. Ist das „Verscherbeln von Tafelsilber“, wie CSU-Fraktionschef Uwe Linss anklingen ließ? Das findet Bürgermeister Baum nicht. Die Stadt habe solche Grundstücke ja mit dem Ziel angeschafft, dort Gewerbe anzusiedeln. Zudem brauche es Flächen für Wachstum, die der private Markt derzeit wegen überzogener Preisvorstellungen nicht hergebe.

Unerwartet hoch waren mit 2,8 statt 2,1 Millionen Euro schließlich noch die staatlichen Zuschüsse. Bei einer Investitionssumme von sechs Millionen Euro konnte die Stadtkämmerei so die Kreditaufnahmen von 5,3 auf 2,9 Millionen Euro drücken und zugleich 3,7 Millionen Euro der Rücklage zuführen. Diese steigt auf 4,9 Millionen Euro, während die städtische Verschuldung 14 Millionen Euro erreicht (geplant: 16,1 Millionen). Das entspricht ziemlich genau 1100 Euro pro Bürger.

Als sehr positiv stellte Baum auch die Verwendung des Gelds dar. So flossen 1,2 Millionen Euro in den Neubau der Senefelder-Schule, 690.000 Euro in den neuen Kindergarten in Schambach und 580.000 Euro in die Sanierung der Trechtlinger Grundschule. Damit liege „ein eindeutiger Investitionsschwerpunkt bei Kindern, Jugend und Bildung“. Die aufgestockte Rücklage brauche die Stadt allerdings auch, um in den nächsten Jahren das anhaltende Defizit der Altmühltherme zu schultern, warnte Wenzel. Denn trotz aller Mehreinnahmen reiche die Zuführung abzüglich Tilgung dafür nicht.

Am Ende genehmigte der Ausschuss die Jahresrechnung einstimmig. Gegen die Überschreitungen stimmten allerdings vier der fünf CSU-Räte. Nur Altbürgermeis­ter Wolfgang Herrmann erteilte seinem Nachfolger und dem Kämmerer ebenso die „Generalabsolution“ wie SPD und Freie Wähler.

Der CSU nimmt dieser Jahresabschluss viel Wind aus den Segeln. Auch deshalb gingen Linss und Strauß bei der jüngsten Mitgliederversammlung wohl mehr auf den Umgang im Stadtrat als auf das leidige Finanzthema ein. Einige Wermutstropfen in der erstaunlich guten Entwicklung sprachen sie aber doch an. So seien viele Investitionen nur durch Grundstücksverkäufe möglich, neue Schulden nehme die Stadt trotzdem auf, und wie es um die Lage der Stadtwerke bestellt ist, bleibe völlig außen vor.

