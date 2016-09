Konzert in Treuchtlingen mit „Silke Schebitz & Friends“

Die Sopranistin scharte musikalische Wegbegleiter aus 20 Jahren um sich - vor 46 Minuten

TREUCHTLINGEN - Es ist richtig schön warm in der Treuchtlinger Stadthalle, doch trotzdem lässt Silke Schebitz die rote Jacke zum Beginn ihres Konzerts erst einmal an. Denn es ist das Textil, das sie vor neun Jahren anhatte, als sie das erste Mal den gleichen Saal eroberte. Seit über 20 Jahren ist das Multitalent singend, chorleitend und musizierend unterwegs. Nun hat sie Weggefährten der letzten beiden Jahrzehnte aus ganz Deutschland auf der Bühne um sich geschart.

Silke Schebitz (vorn) hat ein hochkarätiges Ensemble aus Musikern und Sängern um sich geschart, das für diesen Abend aus allen erdenklichen Winkeln Deutschlands angereist war. © Jürgen Leykamm



Silke Schebitz (vorn) hat ein hochkarätiges Ensemble aus Musikern und Sängern um sich geschart, das für diesen Abend aus allen erdenklichen Winkeln Deutschlands angereist war. Foto: Jürgen Leykamm



Das lässt das Feinste vom Feinen erwarten. Doch dem Erwartungsdruck scheint die Altmühlstädterin spielend gerecht zu werden. Was ihr auch deswegen gelingt, weil sie sich von Anfang an eben nicht in den Mittelpunkt stellt. Dieser Platz ist Jesus vorbehalten, macht die bekennende Christin immer wieder deutlich.

Ihre Ausstrahlungskraft kommt von der schon sprichwörtlichen Freude im Herrn, die gleich zu Beginn besungen wird. Im Kontrast dazu die Kleidung der Auftretenden, die allesamt in schwarz erscheinen. Dafür liegen auf der Bühne übergroße Lampions, die in wechselnden Farben leuchten, im Hintergrund erstrahlt ein Kreuz.

Die Halle ist mit über 300 Gästen sehr gut besetzt, die Tür stehen aufgrund der Hitze offen. Doch es soll noch voller werden. Prominenter Besuch von höchster Stelle wird singend erbeten: Gottes Geist und Gnade sollen den Saal füllen. Ob dies geschieht, bleibt dem Empfinden des Einzelnen überlassen.

Auf alle Fälle wohltuend aber ist die Art des Vortrags, die gleichermaßen durch starke Professionalität wie durch Herzenswärme besticht. Keine affektierte Angeberei der Sänger und Musiker – obwohl sie es alle könnten, wenn sie wollten. Aber auch keine Missionierung. Dafür gesungene Bekenntnisse, die mitten in den Bauch und oft auch etwas höher zielen. „Mein Herz gehört Dir!“ – so singt Schebitz zu Gott und dankt ihm für das Geschenk des Lebens, auch wenn sie sich ihr eigenes Erwachsenendasein als Jugendliche anders vorgestellt hat, wie sie frei heraus sagt. „Aber es ist gut, so, wie es ist“, fügt sie hinzu.

Mitten in der eigenen Jugend steckt ihr 15-jähriger Neffe Josua aus Treuchtlingen, der auch schon bei einigen Auftritten mitwirkte und sie beim jetzigen Konzert bei einem Stück am Klavier begleitet. Auch Katja Zimmermann darf hier nicht fehlen – „eine meiner besten Freundinnen.“ Und eine ebenso beeindruckende Künstlerin. Sie empfiehlt, sich bei Gott auszuruhen, wenn Stress und Leid zuviel werden und man nicht der sein kann, der man will. Denn der Himmel „weint über Deine Schmerzen“. Deswegen solle man genau dort die Last ablegen, den Tränen freien Lauf lassen und sich dann „der eigenen Flügel erinnern.“ Schebitz erinnert an den, der sie jedem gab – und das in schönster Gospelrock-Manier. „Jetzt ist Zeit mitzusingen“, befindet sie und leitet dazu an: Die Männer beginnen, es folgen die Frauen mit Alt- und dann jene mit Sopranstimme. Ganz schön anspruchsvoll. Danach darf abgerockt werden.

In der Pause macht sich der achtjährige Autogrammjäger Elias aus Wettelsheim auf die Spuren der Bandmitglieder. Danach erklingt ein bekanntes Lobpreislied mit herrlichen Calypso- und Jazz-Rock-Anklängen. Jetzt darf Piano-Mann Manuel Weber zeigen, was er kann, der an anderer Stelle auch am Cello begeistert. Sommerlich geht’s weiter – mit Jesus direkt an den Strand und einer Schlusszeile auf Spanisch.

Gleich darauf prallen die Wellen am Schutzwall ums eigene Herz ab, den Zimmermann besingt. Da kann bloß noch Gnade helfen. Musikalisch zu ihrem Recht verholfen wird ihr durch Orgelklang, den die Gitarre von Matthias Hüsken zärtlich umspielt. Bevor der Chor sich dazugesellt: Die Alt-Stimmen Katja Zimmermann, Doris Polinski und Ming Ee Renz sowie die Sopran-Kolleginnen von Schebitz, Hella Braselmann und Mirjam Gienger leisten ganze Arbeit. Nicht zu vergessen die Herren der Schöpfung: Matthias Becker und Florian Schus­ter. Die Stimmung in diesem Lied wechselt öfter. Die ruhigen Passagen werden durch echte Paukenschläge abgelöst, für die Schlagzeuger Kai Wiessner sorgt, den Bass dröhnt dazu Christian Renz.

Am Ende darf der Dank an die zahlreichen Unterstützer nicht fehlen: „ob auf der Bühne oder im Saal verstreut“. Besonderen Halt gäben ihr Gott selbst, die Familie und Freunde, betont Schebitz. Mit Klassikern aus dem Film „Sister Act“ geht der Abend zu Ende. Bei der letzten Zugabe schwingt sich die Sängerin noch einmal stimmlich in die Höhe. Vielleicht um die Botschaft zu unterstreichen. Sie ist unmissverständlich: „Gott ist Liebe!“ Nach diesem Konzert ist wohl so mancher erneut gewillt, das trotz vieler offener Fragen einfach wieder zu glauben.

Jürgen Leykamm