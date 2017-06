Körperverletzung in Treuchtlinger Kneipe

TREUCHTLINGEN - In einer Kneipe in der Treuchtlinger Bahnhofstraße ist es am Donnerstagabend zu einem handgreiflichen Streit zwischen zwei Gästen gekommen.

Die beiden betrunkenen Treuchtlinger im Alter von 36 und 43 Jahren sollen Zeugen zufolge aufeinander eingeschlagen haben. Bei der Aufnahme des Falls durch die Polizei wollten sich beide nicht zur Sache äußern, sodass der Tat­hergang bislang unklar ist. Ein Alkoholtest beim jüngeren der beiden Kontrahenten ergab einen Wert von fast 1,8 Promille.

Spiegel angefahren

TREUCHTLINGEN – Eine 46-jährige Polsingerin hat am Donnerstagvormittag im Bereich der Treuchtlinger Luitpoldarkaden mit dem Außenspiegel ihres Autos den Spiegel eines dort geparkten Wagens gestreift. Da sie den Halter des Fahrzeugs nicht ausfindig machen konnte, meldete sie den Unfall ordnungsgemäß der Polizei. Schaden: rund 400 Euro.

Vorfahrt genommen

TREUCHTLINGEN – Rund 7000 Euro Schaden sind am Donnerstagmorgen bei einem Unfall an der Sägmühle entstanden. Ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Main-Spessart war dort von Möhren Richtung Treuchtlingen unterwegs und missachtete an der Einmündung in die Staatsstraße zur Heusteige die Vorfahrt eines 27-jährigen Treuchtlingers. Verletzt wurde niemand.

Milchlaster gegen Auto

TREUCHTLINGEN – Auto kontra Milchlaster hieß es am Donnerstag gegen Mittag an der Treuchtlinger Heusteige. Ein 33-jähriger Monheimer wollte dort mit seinem Lastwagen von der Tankstelle in Richtung Staatsstraße abbiegen und übersah dabei das Auto eines 68-jährigen Treuchtlingers. Die beiden Fahrzeuge streiften sich, wobei ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand.

Wohnung aufgebrochen

TREUCHTLINGEN – Am Mittwoch zwischen 10 und 15.30 Uhr haben Unbekannte in der Treuchtlinger Kanalstraße eine Wohnung aufgebrochen. Der oder die Täter schraubten dazu das Schließblech und den Griff der Eingangstür ab. Den Schließzylinder brachen sie ab. Aus der Wohnung wurde jedoch nichts gestohlen. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf rund 120 Euro.

pm