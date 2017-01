Krankenwagen in Treuchtlingen "angerempelt"

TREUCHTLINGEN - Am Mittwochvormittag zwischen 10 und 12 Uhr hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel eines in der Treuchtlinger Bahnhofstraße geparkten Krankenwagens gestreift und beschädigt.

An dem Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Verursacher fuhr anschließend einfach weiter und wird nun von der Polizei gesucht. Diese bittet um Hinweise unter Telefon 09142/96440.

Laster gegen Gartenzaun

TREUCHTLINGEN – Mehrere Hundert Euro Schaden sind am Dienstagabend in Treuchtlingen entstanden, als ein 62-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Gefährt beim Rangieren gegen einen Gartenzaun in der Bürgermeister-Korn-Straße stieß. Dabei wurde ein Metallpfosten so stark verbogen, dass sich das Gartentürchen nicht mehr schließen ließ.

Keine Kfz-Steuern bezahlt

TREUCHTLINGEN – Die Treuchtlinger Polizei ermittelt gegen einen 53-jährigen Fahrzeughalter, der seit etwa einem halben Jahr in Deutschland wohnt und arbeitet, sein Auto aber weiterhin im Ausland zugelassen und deshalb hier keine Steuern bezahlt hatte. Dies fiel auf, als der Mann am späten Mittwochabend in eine routinemäßige Verkehrskontrolle geriet.

pm