Krawall in Treuchtlingen: Polizei übt mit Fake-Hooligans

TREUCHTLINGEN - Am Freitagvormittag wurde es laut in Treuchtlingen. Horden verfeindeter Fußball-Fans machten Station und mussten von der Polizei vom Bahnhof zum "Stadion" geleitet werden. Das Ganze war bunt, grell und aggressiv – und doch nur eine Übung.

Wie in der Wirklichkeit: ein großes Polizeiaufgebot musste aggressive Fußball-“Fans“ in Zaum halten. © Hubert Stanka



Wie in der Wirklichkeit: ein großes Polizeiaufgebot musste aggressive Fußball-"Fans" in Zaum halten. Foto: Hubert Stanka



Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das wissen auch die Verantwortlichen bei der Bereitschaftspolizei (Bepo) in Eichstätt. Im Vorgriff auf die Einrichtung einer neuen Einsatzhundertschaft in Eichstätt war eine Übung angesetzt, die 16 Teilnehmer des aktuellen Lehrgangs auf die "Realität" vorbereiten sollte. Dazu wurde ein kompletter, erfahrener Einsatzzug der Polizei aus Dachau angekarrt, der die "Neuen" mit seiner Erfahrung unterstützte. Insgesamt waren über 150 Polizisten an der Übung beteiligt.

Die jüngeren Jahrgänge der Bepo gaben derweil in rot und blau gekleidete Bayern- und 60er Fans, die sich aggressiv gegenüber standen. Wie im "richtigen Leben" gab es Einheizer mit Megaphon, Bengalo-Feuerwerk und Böller. Die "Bayern" reisten als große Gruppe von Weißenburg mit dem Zug an und mussten schon am Treuchtlinger Bahnhof, wo die "Löwen" bereits warteten, von diesen getrennt werden.

Nicht die letzte Übung dieser Art

Auf dem Marsch vom Bahnhof an der Senefelder-Schule vorbei und durch den Kurpark hin zur Bezirkssportanlage gab es eine ganze Menge von Einsatzsituationen zu üben, immer nah an der Realität, bei der die "Bullenschweine" ebenfalls immer wieder lautstark beschimpft und Ziel von Attacken wurden. Überall ging es für die Bepo darum, die "Feinde" voneinander zu trennen, Ausschreitungen zu verhindern und deeskalierend zu wirken. Etwas abweichend von der traurigen Wirklichkeit wurden anstelle von Bierflaschen und Pflastersteinen nur Tennisbälle geworfen.

Am Ende zeigten sich die Verantwortlichen rund um Polizeihauptkommissar Harald Hecker und Kriminalhauptkommissar Josef Waffenschmidt sehr zufrieden mit der Übung. Ziel war es natürlich auch, die Öffentlichkeit möglichst wenig zu beeinträchtigen. Dies gelang in Treuchtlingen perfekt. Mit dabei waren auch Kräfte der Bundespolizei aus Nürnberg und natürlich der Treuchtlinger Polizeiinspektion.

Diese Übungs-Premiere in Treuchtlingen hat einen ernsten Hintergrund. Ausschreitungen bei Fußballspielen sind ein großes Thema, das die Polizei im ganzen Land stark belastet. Auf diese Szenarien will man gut vorbereitet sein. Auch am Bahnknotenpunkt Treuchtlingen gab es in jüngerer Vergangenheit bekanntlich schon Probleme mit Fußball-"Fans", die hier umstiegen. Als positiven Nebeneffekt stärkte die Übung die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bepo-Gruppen, der örtlichen Polizei und der Bundespolizei. Es dürfte nicht die letzte Übung dieser Art gewesen sein.

