Kulttour Treuchtlingen: Welt-Star-Trio ist zu Gast

TREUCHTLINGEN - Die diesjährige Kulttour in Treuchtlingen, die am 22. April in 13 "Locations" über die Bühne geht, wartet mit einem Novum auf. Erstmals ist in einer Kirche eine "Station" eingerichtet. Mit dem Trio "Cobario" aus Wien gastiert in der Lambertuskirche ein "Hochkaräter" der Weltmusik.

Cobario – Weltmusik vom Feinsten bei der Kulttour. Foto: Wiebe



Wie „Holm“ Maurer als einer der Organisatoren der Kulttour mitteilte, gibt es dieses Jahr im Rahmen des abendlichen Musikmarathons auch eine Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche. Durch das Engagement des Autohauses Bierschneider konnte die international renommierte Gruppe Cobario gewonnen werden.

Das mehrfach ausgezeichnete Instrumentaltrio tourt bereits seit zehn Jahren mit zwei Gitarren und Violine um die Welt und saugt dabei stets neue musikalische Inspirationen auf. Deshalb verzaubern die spielfreudigen „Vagabunden“ Herwigos (Violine, Bratsche, Klavier), El Coba (Gitarre) und Giorgio Rovere (Gitarre) ihr Publikum mit melancholisch verträumten Weisen, energetisch treibenden Klanginstallationen und virtuosen Soli.

Das klingt mal nach staubiger, südamerikanischer Wüste, mal nach tiefgrünen irischen Hügeln und natürlich immer nach dem klassischen Wiener Kaffeehaus. Charmant führen sie mit Wiener Schmäh durch den Abend.

Die Cobarios starteten 2006 in Barcelona als Straßenmusikanten. Schnell entwickelten sie einen eigenen Stil, der vor allem durch die unterschiedlichen Inspirationen geprägt ist, die man als Straßenmusiker rund um die Welt sammelt. Ihr Spiel lebt von der besonderen Energie, die durch die Interaktion mit dem Publikum entsteht. Die vielen Geschichten und kleinen Abenteuer, die das Trio auf seinen Reisen erlebte, werden in Musik verpackt und mit Wiener Charme präsentiert.

Heute ist Cobario auf Festivals und in Konzerthäusern in Europa, Nord­amerika und Asien unterwegs und präsentiert das aktuelle Album „Zehn Welten“ – am 22. April eben auch in Treuchtlingen.

