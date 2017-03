Kurzer Trinkwasser-Engpass in Treuchtlingen

Wegen der Hochbehälter-Sanierung wird gebeten, in der Nacht zum Freitag Wasser zu sparen - vor 41 Minuten

TREUCHTLINGEN - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23./24. März, heißt es in Treuchtlingen, Graben, Heumödern und Gundelsheim: Wasser sparen! Wegen der Bauarbeiten am Hochbehälter Nagelberg gibt es in den genannten Bereichen nur eine Wasser-Notversorgung.

Wegen des Sanierung des Hochbehälters am Nagelberg bitten die Stadtwerke die Bewohner von Treuchtlingen, Graben, Heumödern und Gundelsheim, in der Nacht zu Freitag, 24. März, sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen. © Symbolbild: Pixabay



Der Trinkwasser-Hochbehälter am Nagelberg wird derzeit aufwändig modernisiert. In der Nacht zum Freitag, 24. März, wird der Behälter nun „umgeklemmt“. Für diese Zeit wird eine Notversorgung von der Fernwasserleitung zum Trinkwassernetz der Treuchtlinger Stadtwerke gelegt, die im Bereich der Leh­leinsmühle eingespeist wird.

In der Zeit von Donnerstag, 21.30 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr, kann es deshalb zu Druckschwankungen im Wassernetz kommen. Auch kann der Wasserdruck abfallen. Die Stadtwerke bitten die Bürger darum, während dieser Zeit möglichst wenig Wasser zu verbrauchen, also keine Waschmaschinen oder Geschirrspüler laufen zu lassen und vielleicht auch das Duschen oder Baden auf eine andere Tageszeit zu verschieben.

Die übrigen Treuchtlinger Ortsteile, die über die Zweckverbände versorgt werden, sind von den Umbaumaßnahmen nicht betroffen.

