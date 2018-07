Lambertus-Matineen fanden zum 250. Mal statt

TREUCHTLINGEN - Klassische Musik ist nicht jedermanns Sache. Umso mehr erstaunt, dass sich in Treuchtlingen seit einem Vierteljahrhundert eine klassische Matineen-Reihe hält – und das auch noch bei freiem Eintritt, finanziert allein mit privatem Engagement und Spenden. Heuer feiern die Sonntagvormittagskonzerte in der Lambertuskirche unter der Leitung des umtriebigen Pappenheimers Horst Bendinger nicht nur ihren 25. Geburtstag, sondern gingen kürzlich auch in die 250. Runde.

Zur 250. Matinee in der Treuchtlinger Lambertuskirche führten das Ensemle „Freund & Friends“ sowie das von Horst Bendinger geleitete „Lambertus Consort“ zwei große Bach-Kantaten auf. Foto: Patrick Shaw



Am 5. Juni 1994 erklang das Cembalo von Horst Bendinger erstmals zur Matinee in St. Lambertus, begleitet von einem, der die Reihe ebenfalls bis heute unterstützt: dem Treuchtlinger Hans Strößner an der Violine. Ebenfalls von den ersten Jahren an dabei sind Sabine Rusam aus Ansbach (Sopran), Ursula Maxhofer-Schiele aus Ingolstadt (Mezzosopran), Renate Kaschmieder aus Nürnberg (Alt), Harald Thum aus München (Tenor) und Dietrich Semmlinger aus Weißenburg (Oboe). Und dann ist da längst nicht zuletzt noch Arno Boesch als Sekretär, Programmgestalter und Begleiter im Hintergrund – oft nahezu unsichtbar, aber für Künstler und Dirigent stets zur Stelle.

Drei Jahre zuvor hatte die katholische Gemeinde Bendinger das Amt des Organisten in der Marienkirche angetragen, in dessen Funktion er auch Leiter des dortigen Chors war. Der war allerdings recht betagt, er habe „im Leben noch nie so viele Genesungskarten gekauft“, erinnert sich der Dirigent. Für Messen und Konzerte verpflichtete er deshalb immer wieder auch Sänger aus Ingolstadt, die ihn wiederum zu ihren Matineen in der Ingolstädter Asam-Kirche einluden.

Das Konzept gefiel Bendinger: „Geistliche Musik und Kammermusik in einer schönen Kirche bei freiem Eintritt.“ Und eine schöne Kirche hatte Treuchtlingen: St. Lambertus. So startete er, unterstützt von Pfarrer Edmund Wolfsteiner, 1994 die erste kleine Reihe unter dem Titel „Bendinger and friends“. Diese „Freunde“ der ersten Stunde waren neben Hans Strößner Susann Rathsam aus Dietfurt (Spinett), Christian Reif aus Würzburg (Querflöte) und Diemut Hauk aus Ingolstadt (Sopran).

Von da an entwickelten sich die Treuchtlinger Matineen schnell zu einer Institution für anspruchsvolle geistliche Konzerte, Orchesterwerke in solistischer Besetzung und Kammermusik. „Weil die Lambertuskirche nur eine Mini-Orgel mit kaum Variationsmöglichkeiten hat, haben wir viel virtuose Vokalmusik gemacht“, erklärt Bendinger. Die Solisten holte er weiterhin eher von außerhalb – „ich wollte nie Leute von anderen Chören oder Kantoreien abwerben“.

Seit 25 Jahren steht Horst Bendinger aus Pappenheim (links) jeden Sommer an zehn Sonntagen am Dirigentenpult. Foto: Patrick Shaw



Insbesondere ging der Matineen-Macher bei seiner Programmauswahl immer wieder auf die Geburts- und Todestage großer Meister ein: 2006 zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart, 2007 Dieterich Buxtehude, 2009 Georg Friedrich Händel oder im vergangenen Jahr Georg Philipp Telemann. Darüber hinaus sind in den Matineen über all die Jahre hinweg stets Bendingers Lust auf seltene Werke, etwa von Heinrich Schütz oder Johann Krieger, sowie seine Liebe zu Johann Sebastian Bach zu spüren. Teils ergänzte er die Konzerte durch Ausstellungen, die aber eher weniger Resonanz fanden und deshalb wieder eingestellt wurden.

Das Publikum nahm die Reihe nach einer anfänglichen Durststrecke gut an. So war im Mozart-Jahr kaum ein Sitzplatz in der Kirche zu bekommen. Es kamen Treuchtlinger, Touristen, Besucher aus dem gesamten Landkreis und viele Freunde alter Musik. Und es entwickelte sich ein richtiges Stammpublikum, das die Kirchenbänke bis heute kaum einmal mehr als zur Hälfte leer lässt. Zwischen 40 und 80 treue Fans sind es eigentlich immer, die sonntagmorgens um 11.30 Uhr zur Matinee nach St. Lambertus pilgern.

„25 Jahre, und keine Pause“, blickt auch Bendinger fast erstaunt zurück. Eine Pause sei eben nicht drin gewesen, denn „dann bleiben die Leute weg“. Programmvorbereitung, Proben, Ersatz bei Ausfällen finden – das bedeute immer wieder Stress. Und ohne die überlebenswichtigen Sponsoren gehe ohnehin nichts.

„Ich selbst verdiene nichts daran, und es gab schon Matineen, bei denen wir mehrere Hundert Euro Verlust gemacht haben“, erklärt er. Das Festhalten am freien Eintritt habe eine ständige Finanznot zur Folge. Denn auch kunstbeflissene Gäste erwiesen sich mitunter als ziemlich knausrig: „Im Mozart-Jahr saß einmal eine sichtlich feine Dame im Publikum. Beim Hinausugehen warf sie mit spitzen Fingern, damit man es auch ja sehen konnte, einen Euro in die Spendenbox. Und dann hat sie auch noch ihren Schal vergessen, und ich hatte den Ärger damit“, erinnert sich Bendinger.

Doch die Stadt, das Volksbildungswerk, die örtlichen Banken und private Unterstützer ermöglichen das anspruchsvolle und damit auch nicht ohne spürbare Gagen zu besetzende Programm seit nunmehr 25 Jahren. Entsprechend gern kommen die Sänger und Instrumentalisten nach Treuchtlingen, teils seit vielen Jahren. Einige sind sogar erst durch die Matineen bekannt geworden – etwa der Treuchtlinger Violinist Roman Strößner, Sohn des Mitbegründers der Reihe, Hans Strößner.

Oder Sabine Waritschlager: „Anfangs durfte sie gar nicht Flöte spielen, sondern hat mir beim Umblättern der Noten assistiert“, erinnert sich Bendinger. Einmal habe sie ihm dabei sämtliche Blätter aufs Orgel-Manual geworfen. Erstmals mit im Ensemble war Waritschlager, die damals noch Sabine Neumeyer hieß, im Jahr 1998. „Sie ist mit den Matineen groß geworden“, blickt Horst Bendinger nicht ohne Stolz zurück – und scherzt dann: „Heute versuche ich es zu verhindern, dass sie dabei ist, weil sie uns alle an die Wand spielt.“

