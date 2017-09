Lastwagenfahrer übersieht in Treuchtlingen Hintermann

Weitere Meldungen: "Unfallfahrer gesucht" und "Scheibe eingeschlagen" - 27.08.2017 15:34 Uhr

TREUCHTLINGEN - Am Freitagvormittag ist es in Treuchtlingen zu einem Verkehrsunfall mit rund 3500 Euro Schaden gekommen.



Ein Lastwagenfahrer hatte beim Zurücksetzen ein hinter ihm stehendes Auto übersehen und dieses mit seinem Fahrzeug gerammt. Da der Verursacher aus dem Ausland kommt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgelds entrichten.



Unfallfahrer gesucht

WETTELSHEIM – Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf dem Gelände des Autohauses Friedrich in Wettelsheim ereignet hat. Am Freitag gegen 17 Uhr hatte eine Frau aus Markt Berolzheim ihr Fahrzeug auf dem Areal in der Markt Berolzheimer Straße 5 abgestellt. Als sie am nächsten Morgen zurückkam, war der Wagen hinten links an Stoßstange und Rücklicht beschädigt. Schaden: rund 1000 Euro. Der Unfallfahrer hat sich bislang nicht gemeldet. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).



Scheibe eingeschlagen

TREUCHTLINGEN – Unbekannte haben am Treuchtlinger Bahnhofkiosk die äußere Scheibe des Richtung Gleise gerichteten Fensters eingeschlagen. An der Doppelverglasung entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Als Tatzeit gibt die Polizei die Nacht zum Samstag zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, an. Eventuelle Zeugen können sich unter Telefon 09142/96440 melden.