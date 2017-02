LebensKunst ist Programm in Treuchtlingen

TREUCHTLINGEN - Was ist Lebenskunst? Es ist die Kunst, aus dem Leben das Beste zu machen, es ist das Leben mit Kunst – und es ist ein gleichnamiges Café, das die Weißenburger Lebenshilfe in Gunzenhausen betreibt. Ein weiteres eröffnet nächste Woche im verwaisten Café am Treuchtlinger Rathausplatz und ein drittes voraussichtlich im Herbst in Weißenburg.

Im Gastraum bereitet sich das Team aus Mitarbeitern mit und ohne Behinderung schon fleißig auf die Eröffnung vor. © Patrick Shaw



Das bereits bestehende „Café LebensKunst“ in Gunzenhausen verbindet die eingangs genannten Interpretationsmöglichkeiten seines Namens zu einem Gesamtkonzept für Kultur, Begegnung und „Inklusion in verschiedenste Richtungen“, wie Günther Laubinger, Geschäftsführer der Weißenburger Werkstätten, erklärt. Eröffnet 2011 in der ehemaligen Druckerei Tuffentsamer, will das Kulturcafé Menschen mit Behinderung im Alltag „sichtbar werden lassen“. Als Angestellte arbeiten sie ganz selbstverständlich in einem gemischten Team zusammen und begegnen Gästen und Kollegen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe.

Die Vision hinter diesem Konzept sei es, „Menschen mit Behinderung aktiv in die Gemeinschaft einzubeziehen und sie zu einem selbstverständlichen Teil der Gesellschaft werden zu lassen“, heißt es dazu im Internet unter www.cafe-lebenskunst.de. Die Behinderten aus den Einrichtungen der Lebenshilfe werden „in den Geschäftsbetrieb integriert und arbeiten gemeinsam mit ihren Kollegen an dem Ziel, die Gäste des Cafés zu verwöhnen“. Dieses harmonische Miteinander bindet auch die Gäste mit ein.

Schmuckes Domizil für eine Portion „LebensKunst“: Unter diesem Motto eröffnet die Weißenburger Lebenshilfe gegenüber dem Treuchtlinger Rathaus ein neues Kultur- und Integrationscafé nach dem Vorbild des gleichnamigen Lokals im benachbarten Gunzenhausen. © Patrick Shaw



Ergänzt wird der inklusive Gedanke durch Kunst und Kultur. In Gunzenhausen beherbergt das „Café LebensKunst“ eine Kleinkunstbühne, die im Frühjahr und im Herbst an jeweils vier bis fünf Freitagen bespielt wird. Geboten sind Lesungen, Kabarett und vor allem Musik.

„Eine richtige kleine Café-Kette“

Ganz ähnlich soll das Kulturprogramm ab Herbst dieses Jahres auch in Treuchtlingen aussehen. In Weißenburg, wo das „Café LebensKunst“ nach Abschluss der Sanierung im alten Bahnhof entstehen soll, gibt es außerdem zusätzlich zur Bewirtung einen kleinen Konzertraum und eine Kooperation mit der örtlichen Musikschule, die ebenfalls in das Gebäude einzieht. So entsteht nach Worten von Günther Laubinger „eine richtige kleine Café-Kette der Weißenburger Werkstätten“.

Das Lokal am Treuchtlinger Rathausplatz, das die Lebenshilfe seit Jahresbeginn gepachtet hat, hatte Inhaber Siegfried Reif vergangenes Jahr aufwändig renoviert. Den Cafébetrieb im Erdgeschoss des rund 120 Jahre alten Hauses hatte er aber bald wieder aufgegeben. Das kam den Weißenburger Werkstätten zupass, mussten sie doch kaum etwas umbauen. Lediglich ein paar gestalterische Veränderungen gibt es.

In Sachen Publikum setzen Laubinger und seine Mitarbeiter neben den an Begegnung und Kultur interessierten Bürgern auch auf Laufkundschaft aufgrund der zentralen Lage an Treuchtlingens schönstem Platz sowie direkt am Altmühltal-Radweg. Personell gibt es im Café zwei reguläre Arbeitsplätze (einmal in Voll- und einmal in Teilzeit), drei bis vier 450-Euro-Jobs sowie zwei bis vier Inklusionsstellen für Behinderte. Von letzteren sind zwei derzeit noch unbesetzt.

Seine Eröffnung feiert das Treuchtlinger „Café LebensKunst“ am Samstag, 4. März, ab 10 Uhr. Die gesamte Bevölkerung ist dazu eingeladen.

Anschließend öffnet das neue Integrations- und Kulturcafé im Winterhalbjahr immer dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie an den Wochenenden von 14 bis 18 Uhr seine Türen. Montags ist Ruhetag. Im Sommer hat das Café sieben Tage die Woche geöffnet, und zwar wochentags stets von 10 bis 20 Uhr sowie an den Wochenenden von 14 bis 20 Uhr.

