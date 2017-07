Einen gesunden Start in den Tag in großer Runde gab es im Treuchtlinger Volkskundemuseum für rund 200 Schüler und Senioren, Bürger und Behinderte. Zum sechsten Mal hatte das Naturpark-Informationszentrum zum "Frühstücksbrunch" eingeladen - wegen des Regenwetters diesmal nicht in die Altmühlstraße, sondern ins Museumscafé. Schüler und Kindergartenkinder, Frauenunion und Heimbewohner von Regens Wagner verbrachten dort einen verbindenden Vormittag mit lustigen Liedern, leckerem Essen sowie einem lehrreichen und lebendigen Miteinander. Von gefüllten Bio-Eiern und belegten Broten über frisches Gemüse und Fruchtjoghurt bis hin zu Kuchen und Gebäck reichte das riesige Angebot an gesunden und selbstgemachten Leckereien. Zuvor sangen die Kinder gemeinsam, begleitet von Pfarrer Reinhard Kufeld an der Gitarre. © Patrick Shaw