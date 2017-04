Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das wissen auch die Verantwortlichen bei der Bereitschaftspolizei (Bepo) in Eichstätt. Im Vorgriff auf die Einrichtung einer neuen Einsatzhundertschaft in Eichstätt war eine Übung angesetzt, die 16 Teilnehmer des aktuellen Lehrgangs auf die "Realität" vorbereiten sollte.

Oha – das Schild zeigt tatsächlich die Durchfahrtshöhe an. Das oder etwas ähnliches dürfte sich der Fahrer eines Autotransporters gedacht haben, als es am Dienstagabend bei der Einfahrt in die Bahnunterführung in der Oettinger Straße in Treuchtlingen einen riesigen Rums tat.