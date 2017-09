Lernen in der Praxis am Adventure Campus Treuchtlingen

05.09.2017

TREUCHTLINGEN - Schulisches Wissen auf spielerische Weise erleben, die eigenen Grenzen austesten, Selbstvertrauen gewinnen und somit Erfolg lernen. All das erfahren derzeit 20 Mittelschüler aus Altmühlfranken im Rahmen der zehntägigen MAP Ferienakademie. Zum ersten Mal wird das erlebnispädagogische Projekt an der Hochschule für angewandtes Management in Treuchtlingen durchgeführt und wissenschaftlich begleitet.

Die 20 Mittelschüler, die an der Ferienakademie der Hermann-Gutmann-Stiftung teilnahmen, lernten dabei nicht nur, sondern hatten auch viel Spaß, wie etwa beim Ausflug in den Klettergarten. © MAP Ferienakademie



Die Schüler, die sich für das Projekt beworben haben und von der Steue­rungsgruppe ausgewählt wurden, sollen dadurch befähigt werden, ihre schulische Laufbahn an der Mittelschule gut abzuschließen und optimal auf die berufliche Zukunft vorbereitet werden. „Wir wollen speziell Mittelschüler fördern und diesen ermöglichen, auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzukommen. Ein solches Projekt ist in Deutschland bisher einzigartig“, berichtet Karl Scheuer, einer der Ini­tiatoren des Projektes.

Ehrgeiziges Vorhaben

Scheuer war es, der zusammen mit Angela Novotny, der Vorsitzenden der Hermann-Gutmann-Stiftung, die Idee für das Projekt hatte. Im Rahmen MAP (Mittelschule-Arbeitswelt-Partnerschaft) und der Schülerfirma Saluf fördert die Stiftung bereits seit einiger Zeit neue Lernansätze im Bereich der Mittelschulen. Außerdem passt das Projekt gut zur Förderung von Lernwerkstätten, die die Stiftung seit über 20 Jahren erfolgreich betreibt.

„Die Ferienakademie ist zweifelsfrei eines unserer ehrgeizigsten und aufwendigsten Projekte, doch wir sind uns sicher, dass die Förderung der Mittelschüler durch dieses Projekt jeden Cent wert ist“, sagt Novotny. Ermöglicht wurde das Projekt durch eine finanzielle Förderung im Rahmen des Leader-Programms der EU durch die Lokale Aktionsgruppe Altmühlfranken. „Wir sind stolz, den Mittelschülern im Landkreis dieses einzigartige Projekt fast kostenlos anbieten zu können“, sagt Angela Novotny. Lediglich einen kleinen Beitrag müssen die Eltern der teilnehmenden Jugendlichen zahlen, den Rest deckt die Stiftung ab.

Lernstoff in der Praxis

Die zehn Mädchen und zehn Jungen verbringen insgesamt zehn Tage und Nächte am Treuchtlinger Adventure Campus. Dort sollen sie den schulischen Lernstoff praxisnah erfahren. In Projekten lernen sie, eigenständig zu arbeiten und die Themen werden ihnen durch spielerische Elemente nahe gebracht.

„Darüber hinaus sollen die Teilnehmer auch in ungewohnten Situationen gefordert werden, in denen sie sich beweisen können. Daraus sollen sie gestärkt hervorgehen und sich auch im Alltag mehr zutrauen“, erklärt Sebastian Kursawe, einer der Coaches und Absolvent der Hochschule für angewandtes Management. So steht beispielsweise auch ein Besuch im Pappenheimer Hochseilgarten auf dem Programm oder ein Wassersporttag am Brombachsee.

Begleitung bis zum Abschluss

Mit der Hochschule für angewandtes Management fand die Stiftung einen Partner, der nicht nur in der Lage war das Projekt am Adventure Campus umzusetzen, sondern es auch entsprechend wissenschaftlich zu begleiten. „Das besondere ist, dass wir die Teilnehmer bis zu ihrem Schulabschluss begleiten und coachen. So können wir auch langfristige Erkenntnisse über die Wirkungsweise des Projektes erlangen“, berichtet Professor Manuel Sand, der mit der wissenschaftlichen Leitung betraut ist. „Der langfristige und nachhaltige Ansatz des Konzeptes ist dabei ein Alleinstellungsmerkmal, der so bisher weder erprobt noch erforscht wurde“, erklärt Sand weiter.

In den kommenden Jahren sollen noch weitere Jahrgänge folgen und auch die aktuelle Gruppe aus Schülern der zukünftigen 7. Jahrgangsstufe soll 2018 erneut für zehn Tage an den Adventure Campus kommen.

Intensive Nachbetreuung

Nach der Woche ist also noch lange nicht Schluss, in der Folgezeit wird eine kontinuierliche Nachbetreuung zum Erfahrungsaustausch und zu Motivationszwecken durchgeführt. Nach einem halben Jahr findet ein Zwischentreffen am Campus statt, damit die positiven Erlebnisse während der Ferienakademie nicht in Vergessenheit geraten. Der erste Durchgang der MAP Ferienakademie findet noch bis zum Mittwoch statt, danach geht es für die Wissenschaftler an eine erste Auswertung der Daten.

