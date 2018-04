Letzter KiTa-Streik in Treuchtlingen brachte wenig

TREUCHTLINGEN - Mit dabei beim gestrigen Warnstreik der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst auf dem Treuchtlinger Rathausplatz war auch eine kleine Abordnung des städtischen Kindergartens in der Hochgerichtstraße. Der Betrieb in der Einrichtung lief jedoch mit einer Rumpfbesetzung weiter.

Lärm, Rückenschmerzen, Zeitdruck und Überforderung: Die Arbeit als Erzieherin ist kein Großfamilien-Idyll. Die letzten größeren Streiks in Treuchtlingen und andernorts vor neun Jahren brachten allerdings nicht viel Verbesserung. © Foto: Patrick Pleul



Leiterin Gisela Meyer wollte sich an dem Warnstreik vor der dritten Tarifrunde am kommenden Sonntag, 15. April, beteiligen, ist aber die Einzige in ihrem Haus, die noch Verdi-Mitglied ist. Alle anderen Erzieherinnen sind nach dem letzten großen Streik vor neun Jahren ausgetreten. Die Gewerkschaft habe sie nicht ordentlich vertreten, sagen sie.

„Wir waren mit dem damaligen Ergebnis nicht zufrieden“, hat auch Gisela Meyer Verständnis für den Protest ihrer Kolleginnen. „Es wurde überhaupt nicht an die Rahmenbedingungen gedacht, die wir brauchen – etwa an den Personalschlüssel.“ 2009 seien noch alle Erzieherinnen des städtischen Kindergartens zur großen Verdi-Kundgebung nach Nürnberg gefahren. „Die Stimmung dort war brodelnd, und wir konnten uns hinterher nicht vorstellen, dass die Mehrzahl dieser Leute dem Verhandlungsergebnis zugestimmt haben sollte“, so Meyer. „Wir haben uns verschaukelt gefühlt!“

Schon vor neun Jahren hatten die Treuchtlinger Erzieherinnen für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft und vor allem einen „Gesundheitstarifvertrag“ gefordert. „Tatsache ist, dass die Arbeit im Erziehungsdienst physisch und psychisch auf Dauer krank macht“, hatte Gisela Meyer damals gewarnt und sogar im Namen aller Kitas in den Dekanatsbezirken Pappenheim und Weißenburg an Bayerns damalige Sozialministerin Chris­tine Haderthauer geschrieben. Haupthemen waren eine Reduzierung der Gruppengrößen, mehr Zeit für Vorbereitung und Bürokratie in den Tagesstätten, mehr Gesundheitsschutz sowie mehr Anerkennung und eine bessere Bezahlung der erzieherischen Arbeit.

Geändert hat sich seither offenbar nicht viel. Schon vergangenen Dezember haben Gisela Meyer und ihre Stellvertreterin Claudia Schuhmann eine lange Liste mit Forderungen aufgestellt. Hauptthema: die Belegungszahlen im Kindergarten und die damit einhergehende Eingruppierung der Erzieherinnen in Entgeltgruppen.

57 Migranten und acht Kleinstkinder auf 100 Plätze

„Meine Einrichtung mit 100 Plätzen hat eine Kopfzahl von 92 Kindern, 57 Migranten in 19 Sprachen, acht Minis unter drei Jahren und nach unserer Einschätzung neun von Behinderung bedrohte Kinder, jedoch ohne Anerkennung der Eltern“, zählt Meyer auf. Bei der Berechnung der für die Eingruppierung relevanten Kopfzahl würden diese Erschwernisse aber nicht berücksichtigt. Zusätzlich halte der Kindergarten Plätze für Späteinschreiber und Schulrückkehrer vor, die oft erst im neuen Jahr belegt würden. Die Durchschnittsbelegung werde aber zum Jahresende berechnet. „Unsere Forderung: Die Kopfzahl muss weg, die besetzten Plätze müssen angerechnet werden“, erklärt Meyer. Für die Migrantenkinder müsse bei der Platzberechnung zudem der im Anstellungsschlüssel übliche Faktor von 1,3 angesetzt werden.

„Die meisten Migranten kommen ohne ein deutsches Wort zu sprechen und mit wenig Selbstständigkeit zu uns. Diese Kinder nehmen sehr viel Zeit, Verständnis und Geduld in Anspruch, und deren Eltern oft auch“, so die Einrichtungsleiterin. Dolmetscher gebe es für den Kindergarten nicht. Für diese Kinder müsse sogar der Faktor 2,0 angesetzt werden, um der Belastung Rechnung zu tragen. „Erzieherinnen und Leitungen in dörflicher Umgebung sind genauso nach Platzbelegung eingruppiert wie das Personal in Brennpunkteinrichtungen. Das ist ungerecht!“

Gleiches gilt laut Meyer in noch stärkerem Maße für Kinder mit Entwicklungsrückständen oder drohener Behinderung. Deren Zahl steige seit Jahren – ebenso wie die Zahl der Eltern, die das nicht so sehen und sich der Anerkennung verweigern. Solche Kinder würden dann mit dem Faktor 1,0 geführt, obwohl der Zeitaufwand fünfmal so hoch sei. Hier fordert die Kindergartenleiterin standardisierte Entwicklungstests und bei einer Bestätigung der Entwicklungsverzögerung oder Behinderung eine Wertung mit dem Faktor 4,5.

Seit Jahren heißt es „Kinderbetreuung muss aufgewertet werden“, beklagt Gisela Meyer. „Doch an den einfachsten Dingen lässt sich erkennen, dass das nicht gewollt ist. Die Betroffenen empfinden dies als Hohn.“

