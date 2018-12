Am ersten Adventswochenende hatte Mittelfrankens höchstgelegenes Dorf seinen Weihnachtsmarkt aufgebaut. In der Auernheimer Budenstadt tummelten sich Hunderte Besucher und fanden in den Auslagen Gebrauchs- und Geschenkartikel, Dekorationsideen, Figuren, Selbstgemachtes und vieles mehr. Gegen Hunger und Durst gab es Bratwurst- und Steaksemmeln, Waffeln und Käsespätzle, Glühwein und "Glühbier". Auf die Kinder wartete als besondere Überraschung Auerheims Christkind Milena, die zusammen mit ihren Engelchen Süßigkeiten verteilte. © Rosemarie Meyer