Lieder, Lachen und Leiden im Treuchtlinger Forsthaus

Kulturschmankerl: Leonhardsberger und Schmid dichten neue Geschichten in bekannte Hits - vor 11 Stunden

TREUCHTLINGEN - Welches politische Thema bewegt die Menschen derzeit am meisten? Klar, die Zeitumstellung! Davon sind zumindest Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid überzeugt, die am Wochenende als „Kulturschmankerl“ zu Gast in Treuchtlingen waren.

Mal emotional, mal melancholisch, mal albern: Stefan Leonhardsberger (rechts) und Martin Schmid im Forsthaus. Foto: Patrick Shaw



Den „Sommerzeit-Jetlag“, den der Österreicher und der Schwabe deshalb aus Lana del Reys „Summertime Sadness“ machten, spürten die Besucher im zum wiederholten Mal proppenvollen Saal des Kulturzentrums Forsthaus allerdings nicht. Im Gegenteil: Die beiden Musikkabarettisten füllten den stimmungsvollen Raum unter den alten Dachbalken innerhalb kürzester Zeit mit Lachsalven und Applaus, Mitgesumme und guter Laune.

Dabei kam immer wieder auch die typisch „österreichische Depression“ durch, wenn Leonhardsberger mit rauer Stimme und fatalistischer Traurigkeit über Politik, die Liebe und das Leben nachsinnierte, oft skurril karikiert durch die herrlichen Grimassen des 32-Jährigen. Zu den Melodien bekannter Hits von Michael Jackson bis S.T.S. verpackte das Duo durchaus ernste Themen in humor- und gefühlvolle Mundarttexte – ob die Prostitution an der österreichisch-tschechischen Grenze aus der Sicht eines unglücklich verliebten Lastwagenfahrers oder die Umweltzerstörung in Form eines augenzwinkernden „Werbeblocks“ für die klimafreundlichen Stofftaschen mit Band-Logo.

Bitter-süffisant kommt auch die Umdichtung von Sinéad O’Connors „Nothing Compares 2 U“ als trotzig-melancholisches Hoch auf Liebeskummer und Weltschmerz unter dem Motto „Nie war’s so schee, wie ohne di“ daher. Und eine Bestätigung zum Mitsingen für alle Sommer- und Hitze-Hasser ist die oberösterreichische Version von Eros Ramazzottis „Se bastasse una canzone“. Warum laut Titel des Programms „der Billi Jean ned mei Bua is“, erfuhren die Zuhörer natürlich ebenfalls.

Für die Macher der Treuchtlinger „Kulturschmankerl“-Reihe war der Abend mit einem diesmal eher jungen Publikum indes der erneute Beleg, dass die Kombination aus Mundart, Kabarett und neuer Volksmusik ein kultureller Erfolgsgarant ist.

