Lkw fuhren bei Langenaltheim zu schnell

TREUCHTLINGEN - Am Donnerstag wurden auf der B2 bei Langenaltheim zwei Lkw kontrolliert, die erheblich zu schnell fuhren.

Die 37 und 50 Jahre alten Kraftfahrer, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, waren mit ihren Sattelzügen mit 82 und 83 Stundenkilometern bei erlaubten 60 km/h unterwegs. Beide mussten eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Unfallflucht in Fischergasse

TREUCHTLINGEN – Am Donnerstagvormittag zwischen 9 und 10.30 Uhr wurde in der Fischergasse ein geparktes Auto angefahren und hinten links erheblich beschädigt. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09142/9644-0, sollte der Unfall beobachtet worden sein.

pm