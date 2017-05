Lutz Egerer bei der Treuchtlinger SPD

Bei der Mitgliederversammlung erklärte der Bundestagskandidat sein politisches Selbstverständnis - vor 48 Minuten

TREUCHTLINGEN - Schon beim Starkbierfest in Auernheim hatte er die Richtung gewiesen: SPD-Bundestagskandidat Lutz Egerer steht nach eigenen Worten für Steuergerechtigkeit und Bürgernähe. Bei der Jahresversammlung der Treuchtlinger Sozialdemokraten hatte er erneut das Wort.

Im Bundestags-Wahlkampfmodus: Bürgermeister Werner Baum, Kandidat Lutz Egerer, Kerstin Zischler und SPD-Ortsvorsitzender Stefan Fischer. © privat



Dabei nutzte der amtierende Bürgermeister von Petersaurach die Gelegenheit, um seine Ziele für den Bundestag vorzustellen. So wandte er sich gegen die Kritik, der SPD und ihrem Spitzenkandidaten Martin Schulz fehle ein griffiges Programm. CDU und CSU sollten sich bewusst werden, dass sie selbst zuletzt wenig Vorzeigbares hervorgebracht hätten. Alle wichtigen Punkte seien vom „Juniorpartner“ SPD gekommen. Sogar zu ihrem Parade-Thema, der inneren Sicherheit, werde sich die CSU einige unangenehme Fragen stellen lassen müssen, zum Beispiel zur personellen Besetzung der bayerischen Polizei.

In Berlin sieht Egerer die CSU ohnehin eher in einer „Statistenrolle“. Außer bei der Pkw-Maut sei von ihr wenig zu sehen, und deren Nutzen müsse sich erst noch erweisen. Aufgefallen sei ihm, dass den Christsozialen bei der Vergabe der Listenplätze Lobby-Vertreter sehr wichtig seien. Dies sei sehr fragwürdig in einer Zeit, in der gerade der Einfluss von Lobbyisten in der Kritik stehe.

Ein Thema, bei dem sich Egerer persönlich einbringen möchte, ist bezahlbarer Wohnraum – auch auf dem Land. Es sei notwendig, künftig nicht nur die klassischen 1000-Quadratmeter-Grundstücke zu planen. Für viele Familien seien diese nicht mehr bezahlbar. Es müsse alternative Konzepte für günstigen Wohnraum geben. Ebenso seien Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr nötig, um der Abwanderung in die Städte vorzubeugen.

Steuer- und Rentengerechtigkeit

Zum Thema Steuergerechtigkeit vertritt der 52-Jährige die Ansicht, dass eine nach Leistungsfähigkeit gestaffelte Besteuerung für den sozialen Frieden unerlässlich ist. Mehr Solidarität beuge auch rechten Umtrieben vor. Das funktioniere aber nur, wenn auch alle Bürger das zahlen würden, was im Gesetz steht.



In der Rentenfrage plädiert Egerer für einen Systemwechsel. Von privater Vorsorge, etwa in Form der „Riester-Rente“, halte er wenig. Er bevorzuge eine Steuerfinanzierung, bei der jeder in dieselbe Kasse einzahlen würde – auch Beamte, Politiker oder Selbstständige. Ein Hauptanliegen des Gastredners ist zudem der künftige Umgang mit der digitalen Welt, deren Infrastruktur und der „Arbeitswelt 4.0“.

Warum die Wähler ihm am 24. September ihre Stimme geben sollten? Das sollten sie Egerer zufolge tun, „wenn sie einen Abgeordneten wollen, der für ihre Interessen da ist, der von der Basis kommt, Insider bei der Umsetzung von Förderprogrammen sowie Bürgermeister und kein Lobbyist ist – und damit unser Wahlkreis wieder einen eigenen SPD-Abgeordneten im Bundestag stellt“.

Bereits vor Egerers Auftritt hatte der Treuchtlinger Ortsverein auf „sein“ vergangenes Jahr zurückgeblickt. Starke Präsenz habe die SPD 2016 bei der Maikundgebung des DGB gezeigt. Sie habe die Stadt beim Bimmelbahn-Fahren anlässlich des Maibaumklaus von Antenne Bayern unterstützt, sich mit einem Stand beim Neubürgerempfang präsentiert und an der Kundgebung gegen die AfD in Gunzenhausen teilgenommen. Es gab einen Info-Tisch zum Internationalen Frauentag, und auch der Familientag, das Wirtshaussingen, das Starkbierfest und die Konzertreihe „Rock an der Lok“ seien gut besucht gewesen. Lediglich das Perlachbergfest musste wegen des schlechten Wetters kurz­fristig abgesagt werden.

Gegen Ende des Abends zeichneten die Sozialdemokraten noch ihre Mitglieder Markus Hauber, Susanne Enderle und Kerstin Zischler für jeweils zehn Jahre Treue zur Partei aus. Für seinen langjährigen und herausragenden Einsatz verlieh der Ortsverein außerdem Adolf Erdinger die Ehrenmitgliedschaft. Da dieser aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend war, erhält er Urkunde und Nadel demnächst bei einem persönlichen Besuch des Ortsvorstands.

pm