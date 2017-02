Mann bedrängte Schülerin im Bushäuschen

vor 50 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am Sonntagabend gegen 19 Uhr wartete eine 16-jährige Treuchtlingerin in einem Bushäuschen an der Senefelder-Schule auf die Abholung durch ihre Eltern.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Während der Wartezeit trat ein etwa 40-jähriger Mann an sie heran, setzte sich neben sie und verwickelte sie in ein Gespräch. Während des Gespräches griff er ihr mehrmals an den Oberschenkel. Als ein Bekannter der 16-Jährigen hinzukam, flüchtete der Mann in Richtung Denkmallok. Bei einer sofortigen Fahndung durch die zu Hilfe gerufene Polizei konnte der nicht aufgefunden werden.

Er wird folgendermaßen beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und schlank, er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war der Mann mit Jeans, schwarzen Stiefel und grauer Jacke. Die Treuchtlinger Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 09142/96440.

pm - Treuchtlinger Kurier