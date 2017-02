Marihuana macht Polizei glücklich

TREUCHTLINGEN - Zwei „Drogensünder“ hat die Treuchtlinger Polizei am Samstag ertappt - und bei der anschließenden Pressemitteilung Humor bewiesen, wenn auch möglicherweise unfreiwillig.

In der Treuchtlinger Stadtmitte bemerkten die Beamten am Samstagvormittag zunächst einen jungen Mann, der mit einem Joint in der Hand herumlief. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung kam eine Dolde Marihuana zum Vorschein. In dem Haus trafen die Polizisten dann auf einem weiteren Bewohner, aus dessen Wohnung es massiv nach Marihuana roch. Auch dort stellten sie Rauschgift sicher. Humor bewiesen die Ordnungshüter mit ihrer Pressemitteilung: „Polizei im Rauschgiftglück“ hieß es da als Titel.

Kleider geklaut und Keller aufgebrochen

Unbekannte haben aus dem Trockenraum eines Treuchtlinger Mehrfamilienhauses Kleider gestohlen und versucht, in ein Kellerabteil einzubrechen. Ein Bewohner bemerkte den Diebstahl und die herausgedrehten Schrauben des Vorhängeschlosses am Samstag. Hinweise auf den Täter gibt es nicht.

