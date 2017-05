Matinee-Reihe in Treuchtlinger Lambertuskirche startet

Sonntags-Matineen: Die Reihe steht heuer im Zeichen von Telemann und Bach

TREUCHTLINGEN - Nächsten Sonntag, 21. Mai, wird um 11.30 Uhr die renommierte Matineen-Reihe in der Lambertuskirche Treuchtlingen eröffnet. Es handelt sich bereits um die 24. Reihe in Folge. Angeboten werden wieder zwölf kleine Konzerte, jeweils am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr in Treuchtlingens Barock-Kirche. Die Aufführungen sind je etwa 40 Minuten lang – bei freiem Eintritt.

Die Sonntags-Matineen in der Lambertuskirche glänzen durch kontinuierlich hohe Qualität in stilvollem Rahmen. Foto: Archiv



Die diesjährige Reihe steht ganz im Zeichen des Werks von Georg Ph. Telemann (1681 bis 1767). Die Musikwelt gedenkt seines 250. Todestages am 25. Juni.

Am 11. Juni erklingen zunächst heitere Kantaten. Ursula Maxhofer-Schiele (Ingolstadt), Mezzosopran, singt die Kanarienvogel-Kantate und die ‚Ton-Kunst‘, eine moralische Kantate. Begleitet wird sie von Christoph Semmlinger (Eichstätt), Oboe, und dem Lambertus Consort.

Trio-Sonaten für Altblockflöte, Violine und Basso Continuo werden am 18. Juni aufgeführt. Es musizieren die gebürtige Treuchtlingerin Sabine Neumeyer, Altblockflöte, und Bernhard Waritschlager (beide München).

Am 2. Juli singt die Weißenburger Altistin Heike Kohler Kantaten aus dem Jahrgang ‚Der Harmonische Gottesdienst‘. Den Violin-Part übernimmt Dr. Vlado Simeunovic (Nürnberg). Ein anspruchsvolles Programm wird am 30. Juli geboten. Eva Heitzinger (Salzburg) spielt die Altblockflöten-Konzerte in C-Dur und F-Dur und die Suite in a-moll zusammen mit dem Lambertus Consort.

Virtuose Sonaten für Trompete und Orgel interpretieren am 6. August Johannes Stürmer (Ansbach) und Horst Bendinger. Den Abschluss der Telemann-Reihe bilden Sonaten für Fagott und Cembalo. Der in Weißenburg aufgewachsene Fagottist Jörg Patzsch spielt in diesem Programm auch zwei Fantasien für Fagott alleine.

Ergänzt wird dieses reichhaltige Telemann-Angebot durch vier Programme bei den Pappenheimer Sommerabendmusiken. Im Ellinger Schloss­konzert erklingen am 9. Juli außerdem Instrumental-Konzerte und Kantaten. Im traditionellen Weihnachtskonzert am 2. Weihnachtfeiertag singt Ursula Maxhofer-Schiele (Ingolstadt), Mezzosopran, Weihnachtskantaten zum 1. und 2. Festtag. Trotz des reichhaltigen Angebotes verspricht Horst Bendinger abwechslungsreiche Musik. Und: Im ganzen Jahr wird kein Stück öfter aufgeführt. Es sind immer wieder neue Werke zu hören.

Aber auch andere Komponisten stehen auf dem Programm der Sommermatineen. Drei Konzerte sind nach der Besetzung konzipiert. Am Pfingstmontag, 5. Juni, interpretieren Harald Thum (München), Tenor, Oliver Kollmannsberger (Ingolstadt), Trompete, und das Lambertus Consort eine Motette eines anonymen Barock-Meisters, ein Regina Coeli von Biber und eine Kantate von Liebhold.

Zur 240. Matinee am 25. Juni ist ein neuer Sänger in der Reihe zu Gast. Der Bassist Tobias Freund aus Schwabach singt Kantaten für Bass und Streicher aus Renaissance, Frühbarock und Barock von Mazak, Hofer und Graupner.

Ein Marien-Programm bringt die Nürnberger Sopranistin Andrea Wurzer am 14. August mit. Von Grandi sind Marien-Kantaten zu hören. Der Eichstätter Hofkapellmeister Rupert Ignaz Mayr wird zur Zeit beim Eichstätter Musikfest wiederentdeckt. Von ihm singt Wurzer ein Salve Regina und ein Laudate Dominum. Begleitet wird sie vom Lambertus Consort.

Ein Bach-Fest Ende Juli

Kaum vorstellbar, dass in den Treuchtlinger Matineen das Werk Bachs vergessen wird. Die Aufführung seiner 100. Bach-Kantate nimmt Horst Bendinger zum Anlass, mit den Musikern und dem Publikum am 23. Juli ein Bach-Fest zu feiern. Aufgeführt werden die Bauern-Kantate, die Kaffee-Kantate, das Quodlibet und die Jagd-Kantate. Diese Matinee dauert länger. In der Pause werden Getränke und ein Imbiss angeboten. Prominente Solisten (Annette Sailer und Magdalena Dijkstra, Sopran, Matthias Heubusch, Tenor, Markus Simon, Bass) musizieren mit einer Fülle von Instrumentalisten und dem Lamberus Consort. Die Jagd-Kantate ist die aufwendigste Bach-Kantate, die in dieser Reihe aufgeführt wurde.

Bachsche Kammermusik ist am 28. Mai zu hören. Die Goldberg-Variationen sollte Bachs Schüler Goldberg dem Grafen Keyserlingk in dessen schlaflosen Nächten vorspielen. In Treuchtlingen erklingt eine gekürzte Fassung für Streichtrio (Geschwis­ter Hertle, Eichstätt) und Cembalo (Horst Bendinger).

Eröffnet werden die Matineen am 21. Mai mit Alt-Arien aus Bach-Kantaten, darunter die berühmte ‚Erbarme dich‘-Arie aus der Matthäus-Passion mit obligater Violine. Zu Gast ist die renommierte Nürnberger Altis­tin Renate Kaschmieder. Den Violin-Part übernimmt Johanna Kurz aus Ingolstadt.

Die Konzeption der Reihe lag wie in den vergangenen Jahren wieder bei Horst Bendinger. Er dirigiert das Bach-Fest und die Telemann-Konzerte, leitet vom Cembalo aus oder begleitet die Solisten und Instrumentalisten auf diesem und der Orgel. Zu danken ist der Treuchtlinger Sparkasse für die Unterstützung sowie privaten Sponsoren. Gesamtprogramme liegen ab sofort in den Treuchtlinger Kirchen und im Haus des Gastes auf.

