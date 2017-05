MdB Emmi Zeulner war zu Gast bei CSU-Frauenunion

TREUCHTLINGEN - Wie steht es um die medizinische Versorgung auf dem Land? Nach Ansicht der CSU-Gesundheitsexpertin Emmi Zeulner könnte sie besser sein. Sie stellte der Treuchtlinger Frauen Union bei einer Diskussionsrunde beschlossene Ziele und mögliche Ideen für die Zukunft vor.

Wohin steuert die Pflege ? Foto: dpa [M]



Der Hausarzt muss seine Praxis mangels Nachfolger schließen, Pflegekräfte sind schwer zu finden, und Mütter müssen für die Geburten immer weitere Wege auf sich nehmen. Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum hat einige Tücken. Um sie weiterhin zu gewährleisten, möchte die Lichtenfelser CSU-Abgeordnete Emmi Zeulner einige Ideen umsetzen.

Zeulner, 30 Jahre jung, sitzt seit 2013 für die CSU im Bundestag. Die gelernte Krankenschwester ist Mitglied des Gesundheitsausschusses und berichtet von den neuesten Änderungen der Regierung.

Ein Beispiel sei die Arztausbildung, Stichwort Landarztquote. Viele Schulabgänger, die Arzt werden möchten, müssen mehrere Jahre auf einen Studienplatz warten, etwa weil die Noten nicht passen (obwohl noch eine 1 vor dem Komma steht). Zudem blieben die Absolventen dann oft in der Universitätsstadt oder in einem anderen städtischen Raum, da das Landleben unattraktiv scheint. Bis zu fünf Prozent der Studienplätze sollen nun in Bayern für diejenigen reserviert werden, die sich bereiterklären, eine bestimmte Zeit auf dem Land zu praktizieren. „Statt fünf Jahre auf den Studienplatz zu warten kann man auch sofort studieren und sich fünf Jahre für eine Stelle auf dem Land verpflichten“, so Zeulner.

Bei der Versorgung mit Fachärzten plant Zeulner einen neuen Weg, stößt damit in ihrer Partei allerdings noch nicht auf Gehör. Sie möchte nötige Facharztstellen in unterversorgten Gebieten bundesweit ausschreiben lassen. Sie begrüßt auch den Beschluss der Staatsregierung, in Augsburg eine medizinische Fakultät zu errichten. Damit hätten fünf von sieben Regierungsbezirken (außer Niederbayern und Oberfranken) eine solche Ausbildungsstätte für Ärzte, was angesichts des Mangels auch nötig sei.

Schon heute arbeiten etwa im Klinikum Altmühlfranken einige ausländische Ärzte. Sie mögen zwar fachlich gut sein, doch die Deutschkenntnisse ließen zu wünschen übrig, heißt es aus dem Publikum. Außerdem sollte Deutschland anderen Staaten, vor allem in Osteuropa, keine Ärzte „wegnehmen“, da diese dort ebenfalls gebraucht werden.

Jürgen Winter, Vorstand des Klinikums Altmühlfranken, warf der Politik vor, in den vergangenen Jahren zu wenig Studienplätze geschaffen zu haben. Er begrüßt die Einrichtung einer medizinischen Fakultät in Augsburg und hofft damit auf eine Verbesserung der Situation.

Das Thema Ausbildung spielte bei dem Vortrag eine große Rolle. So soll der Hebammenberuf künftig durch ein Studium vermittelt werden und nicht mehr durch die klassische Berufsausbildung. Zeulner hofft, dass wieder mehr Menschen den Beruf ergreifen. Ein Schritt in die richtige Richtung sei die Übernahme der Haftpflichtversicherungsbeiträge durch die Krankenkassen.

Die CSU setzte sich zudem gegen die von der SPD geforderte Generalistik in der Krankenpflegeausbildung ein, so Zeulner. Im Raum stehe die Idee, dass Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpfleger künftig dieselbe Ausbildung genießen und flexibler einsetzbar sind. „Die Anforderungen der Kinderkrankenpflege sind allerdings zu unterschiedlich, Kinder haben andere Bedürfnisse“, sagt Zeulner. Sie will dafür eintreten, dass die kleinen Pflegeschulen auf dem Land erhalten bleiben: „Wer sich im ländlichen Raum ausbilden lässt, bleibt dann auch dort.“

Von alledem sollen schließlich auch die Patienten profitieren. Zeulner lobt die von der Bundesregierung beschlossene Umwandlung von Pflegestufen in Pflegegrade. So hätten viele Menschen, die noch auf keine Pflegekraft angewiesen sind, die Möglichkeit auf finanzielle Förderungen, etwa für den barrierefreien Umbau der eigenen Wohnung. Das sei auch ein Ziel der Maßnahmen: Die Menschen sollen möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben können.

Bei wem das nicht möglich ist, sollen Angehörige die Gelegenheit bekommen, ihre Verwandten zu pflegen. Dabei plädiert Zeulner für ein Angebot, wie es für Kinder schon normal ist: Senioren sollen in die Tagespflege kommen und den Abend sowie die Nacht bei ihren Angehörigen verbringen.

Stellt sich die Frage nach der Finanzierung. Bislang deckt die Pflegeversicherung nicht alles ab, oft müssen die Bedürftigen eigenes Geld aufbringen, im schlimmsten Fall sogar ihr eigenes Haus verkaufen. Zeulner setzt sich daher für eine Art Vollkaskoversicherung in der Pflege ein, die alle Versorgungskosten übernimmt, was natürlich auch steigende Beiträge zur Folge hätte. Noch konnte sie sich in ihrer Partei mit dieser Forderung nicht durchsetzen.

Schließlich sollen all die Maßnahmen auch bei den Pflegekräften ankommen – in Form von besserer Bezahlung und mehr Zeit für die Anliegen der Patienten.

