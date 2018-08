Mist bringt Treuchtlinger Landwirt vor Gericht

Verfahren wegen Bodenverunreinigung endet mit Einstellung – Wetter verhinderte Entsorgung - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Während derzeit Hitze und Dürre den Bauern zu schaffen machen, musste sich ein Treuchtlinger Landwirt vor dem Weißenburger Amtsgericht wegen der indirekten Folgen von Schnee und Eis verantworten. Der Vorwurf: Bodenverunreinigung durch den Si­ckersaft eines Misthaufens. Ob das Wetter Schuld war, oder doch eher Nachlässigkeit, konnte das Gericht nicht abschließend klären und beließ es bei einer Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage.

Aus dem Mistaufen traten während der wetterbedingten Zwischenlagerung rund 300 Liter Sickersaft aus. © Symbolbild: Pixabay



Aus dem Mistaufen traten während der wetterbedingten Zwischenlagerung rund 300 Liter Sickersaft aus. Foto: Symbolbild: Pixabay



Der Sachverhalt war vor Gericht unstrittig: Ende November vergangenen Jahres hatte der angeklagte Nebenerwerbs-Landwirt nach dem Ausmisten seiner Ställe den Mist auf seinem Hof zwischengelagert, da es für das Ausbringen der Hinterlassenschaften auf seinen Feldern zu regnerisch war. Kurz darauf fror und schneite es, sodass der Mist insgesamt rund 14 Tage liegen blieb und eine Pfütze aus Sickersaft bildete.

Das bemerkte auch ein Mitarbeiter des Landratsamtes und ermahnte den Landwirt fünf Tage nach dem Anlegen des Haufens, diesen zu beseitigen. Als dies weitere fünf Tage später noch nicht geschehen war, nahm die Behörde eine Flüssigkeitsprobe, deren Schadstoffgehalt laut Staatsanwaltschaft beim Doppelten bis Fünffachen der Grenzwerte lag. Dadurch habe die Gefahr einer Verunreinigung des Grundwassers bestanden. Der 47-jährige Landwirt habe fahrlässig seine Pflichten verletzt, denn er hätte „dies erkennen und verhindern müssen“, so Staatsanwalt Thomas Wirth.

Das sah der Beschuldigte anders. Den sachlichen Ablauf räumte er unumwunden ein, wies aber auf das schlechte Wetter hin, das ihn am Ausbringen des Mists gehindert habe. Dies bestätigte auch die als Zeugin geladene Polizeibeamtin. Es sei so viel Schnee gelegen, dass sie nicht einmal die Beschaffenheit des Untergrunds unter dem Haufen habe erkennen können.

„Nur“ etwa 300 Liter

Nach dem ers­ten Hinweis des Landratsamtes habe er das Sickerwasser vorerst abgepumpt und entsorgt sowie den kompletten Haufen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit etwa zehn Tage später in eine nahe Biogasanlage gebracht, so der Angeklagte. Zudem lasse der Mineralbeton-Boden an der Stelle des Misthaufens eine Versickerung kaum zu, und mit maximal 300 Litern sei auch „keine nennenswerte Menge“ an Mistsaft ausgetreten. Eine Flüssigkeitsprobe sei deshalb nicht geeignet, den Grad der Bodenverunreinigung zu bestimmen.

Wie alternativlos die Zwischenlagerung des Mists und wie gravierend die daraus folgende Verschmutzung waren, bewertete Richter Gunter Hommrich am Ende freilich gar nicht. Er wies vielmehr darauf hin, dass für ein Urteil demnach ein weiterer Gerichtstermin mit Gutachter angesetzt werden müsse, um den Untergrund der Mistlagerstätte und deren Lage in der Talaue des Möhrenbachs zu beleuchten. Das könne gut für den Landwirt ausgehen, oder auch nicht – und dann noch teurer werden.

Aufgrund dieser Aussichten stimmte der Angeklagte am Ende der Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage in Höhe von 20 Tagessätzen á 45 Euro (insgesamt 900 Euro) in sechs Raten zu. Bei der Wahl der gemeinnützigen Einrichtung, an die das Geld gehen soll, wollte er allerdings mitreden und schlug den Landesbund für Vogelschutz (LBV) vor, was das Gericht wiederum akzeptierte.

Patrick Shaw Redaktion Treuchtlinger Kurier E-Mail