TREUCHTLINGEN – Einer Fuhre Mist wurde es am Freitagmorgen ziemlich heiß. Ein 45-jähriger Monheimer war mit seinem Schlepper und einem vollbeladenen Mistwagen gegen 7.15 Uhr auf der B2 zwischen Treuchtlingen und Monheim unterwegs, als kurz vor der Landkreisgrenze Rauch aus dem Motorraum seines „John Deere“ drang. Er stellte die Fuhre noch rechts neben der Straße ab und alarmierte via Notruf die Feuerwehr, konnte dann aber nur noch zusehen, wie Flammen aus seiner Maschine schlugen und sie komplett ausbrannte. Das gut 20 Jahre alte Fahrzeug hatte noch einen Zeitwert von 25.000 bis 30.000 Euro. Zum Löschen rückten die Feuerwehren aus Langenaltheim, Treuchtlingen und Rehau mit sechs Fahrzeugen und rund 30 Mann an. Sie legten einen Schaumteppich über das brennende Gerät. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die B2 halbseitig gesperrt. © Hubert Stanka