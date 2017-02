Mit Grafitti gegen das Gundelsheimer Feuerwehrhaus

GUNDELSHEIM - In der Nacht zum vergangenen Sonntag zwischen 20 und 8 Uhr haben Unbekannte zwei leerstehende Häuser am Bachweg in Gundelsheim mit Graffiti besprüht.

Mit Grafitti gegen das Gundelsheimer Feuerwehrhaus. © Privat



Der oder die Täter verunstalteten ein altes Wohnhaus mit dem orangenen Schriftzug „Arthur’s Denkmal !!!“ und die dazugehörige Scheune mit dem Wort „Steuergeldverschwenung“ (inklusive der beiden Rechtschreibfehler).

Grafitti inklusive Rechtschreibfehler. © Privat



Sehr wahrscheinlich hängt der Fall mit dem bevorstehenden Neubau des örtlichen Feuerwehrhauses zusammen, das auf dem Gelände entstehen soll. Dafür sollen die beiden Gebäude demnächst abgerissen werden. Gundelsheims Feuerwehrkommandant heißt Artur Heckl, das Grafitti bezieht sich also vermutlich auf ihn.

Der Sachschaden hält sich wegen des Zustands der Gebäude in Grenzen. Hinweise auf den oder die Schmierfinken nimmt die Treuchtlinger Polizei unter Telefon 09142/96440 entgegen.

